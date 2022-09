Erstmals Warm-Up für Heavy-Metal-Festival

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Beim Festival „Metal4Meinerzhagen“ geht´s auch schon mal heftiger zur Sache. Zur Warm-Up-Party soll es aber vermehrt klassische Rock-Songs geben. © Krumm, Thomas

Das 5. „Metal4Meinerzhagen“ wirft seine Schatten voraus. Erstmalig lädt der ausrichtende Verein Kulturschock in diesem Jahr zu einer sogenannten Warm-Up-Party ein.

Meinerzhagen - Die findet bereits am 10. September statt – also gut einen Monat vor dem eigentlichen Festival – und soll ein breiteres Publikum ansprechen als ausschließlich Fans von Heavy Metal & Co.

„Bei der Musikauswahl für diese Party besinnen wir vom Verein uns auf die klassischen Wurzeln des Sounds – und die liegen ganz klar im Rock, Glam-Rock und Hard Rock der 70er-Jahre“, erklärt der Kulturschock-Vorsitzende Dirk Lellwitz. Aus der Konserve soll es folglich auf der Party, die ab 20 Uhr im Vereinsheim des TuS Meinerzhagen, Genkeler Straße 24, startet, allerlei Rock-Hits vergangener Zeiten zu hören geben. Dirk Lellwitz verspricht Musik von Deep Purple, Led Zeppelin und The Sweet sowie die unverwüstlichen Klassiker von Iron Butterfly, Steppenwolf und Jethro Tull. Aber auch für die Freunde rockiger 80er- und 90er-Tunes soll DJ Rainer Eckert mit Lieblings-Hits sorgen.



Nicht nur für Heavy-Metal-Fans

Der Kulturschock als Veranstalter will gleichermaßen auch Leuten, die nicht unbedingt im Heavy Metal zu Hause sind, wie auch den eingefleischten Headbangern etwas bieten. Für den guten Ton des Partyabends können die Veranstalter laut Dirk Lellwitz auf eine professionelle Anlage und Equipment zurückgreifen. „Auf die Besucher wartet nicht nur Musik, sondern auch Getränke und kleine Snacks“, sagt Dirk Lellwitz. Man habe auf die Wünsche und Kritik der Veranstaltungsbesucher reagiert und biete erstmals auch etwas für den kleinen Hunger zwischendurch an.



„Preise von früher“

Gemäß dem Motto „Musik von früher, Preise von früher“ beträgt der Eintritt zur Warm-Up-Party einen Euro. Den Eintrittspreis will man vonseiten des Vereins aber durchaus als symbolischen Betrag verstanden wissen. Vor Ort verkauft werden sollen überdies auch schon Tickets für die nächste Auflage des Live-Events „Metal4Meinerzhagen“, das am 15. Oktober in der Mehrzweckhalle Rinkscheid stattfinden wird. Zum Vorverkaufspreis von 19 Euro sind diese ab sofort auch über die Homepage www.kulturschock-meinerzhagen.de bestellbar.



Um die Vereinsarbeit sowie die organisierten Veranstaltungen über die Stadtgrenze hinaus ein wenig bekannter zu machen, hat der Kulturschock e.V. jetzt einen eigenen Kanal bei der Video-Plattform Youtube. Der soll, so sagt der 1. Vorsitzende, in den kommenden Wochen mit allerlei Clips bestückt werden, in denen sich „Metal4Meinerzhagen“-Macher und die Bands des Line-Ups näher vorstellen werden.