45. Offener Wandertag des SGV Meinerzhagen

Meinerzhagen - Für Sonntag lädt die SGV-Abteilung Meinerzhagen alle großen und kleinen Wanderer der Volmestadt und des Umlandes zum 45. Offenen Wandertag für jedermann „Rund um Meinerzhagen“ ein.

Die heimische SGV-Abteilung bietet in diesem Jahr zwei Wanderstrecken an. Sie beginnen beide im Awo-Treff in der Stadthalle, wo von 8 bis 10 Uhr die Startunterlagen ausgegeben werden. Auf den ersten Metern verlaufen beide Strecken parallel, aber die Goldstrecke biegt dann nach links ab und folgt der Hauptstraße. Die Bronzestrecke führt geradeaus weiter in die Fußgängerzone, die Derschlager Straße, hinein. Von nun an müssen die Wanderer auf die weißen Farbpunkte achten, mit denen die Strecken gekennzeichnet sind. Wichtige Stationen der Goldstrecke sind Schallershaus, Lesmicke, Badinghagen, die Genkeltalsperre, Dannenberg, Börlinghausen, der Flugplatz, Wehe und Hahnenbecke; die Bronzestrecke berührt das Grotmicketal, den Parkplatz am Genkelvorbecken, den Dannenberger Sattel, Börlinghausen und Beutringhausen.

An den Kontrollstellen werden Hinweise auf den weiteren Verlauf der Strecken gegeben, die auf wenigen Teilen parallel verlaufen. Die Wegeskizze, welche die Teilnehmer erhalten, zeigt den Verlauf der Goldstrecke außen, der Bronzestrecke innen.

Bis 17 Uhr sollten die Wanderer zurück am Ausgangspunkt sein, wo sie sich nach einer erfolgreichen Tour mit kalten und warmen Getränken sowie Kuchen und Würstchen stärken können.

Die SGV-Abteilung weist noch einmal darauf hin, dass sie keine Haftung für mögliche Personen- oder Sachschäden übernimmt, das Risiko der Teilnahme trägt jeder Teilnehmer selbst. Sie bittet, beim Überqueren der Straßen vorsichtig zu sein und auf den Verkehr zu achten. „Eigentlich selbstverständlich ist, dass Wald und Flur von Abfällen jeglicher Art freizuhalten sind und im Wald nicht geraucht wird“, so die Bitte der Organisatoren.