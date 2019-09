Ist das Meinerzhagens schönster Klassenraum?

Die aufwendigste Station, ein Waldklassenzimmer, wird jetzt eröffnet und den Schulen in der gesamten Volmeregion als außerschulischer Lernort zur Verfügung gestellt.

Meinerzhagen - Am Heed ist jetzt das vielleicht schönste, zumindest aber natürlichste Klassenzimmer Meinerzhagens vorgestellt worden.

Durch die Unterstützung des Förderprogramms „Leader“ in der Region Oben an der Volme und die Heesfelder Mühle aus Halver konnte das Wald- und umweltpädagogische Zentrum Heed im vergangenen Jahr mit dem Bau des Wald-aktiv-Pfads „Rund um den Heedberg“ beginnen.

Von den geplanten 15 Aktiv- und Lernstationen des Erlebnispfades wurden acht fertiggestellt. Die aufwendigste Station, ein Waldklassenzimmer, wird jetzt eröffnet und den Schulen der Volmeregion als außerschulischer Lernort zur Verfügung gestellt.

Hierfür sind zwei Informationsveranstaltungen geplant, bei denen sich Lehrer über die Nutzung des Grünen Klassenzimmers informieren und sich selbst einen Eindruck vor Ort machen können. Im Anschluss der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, auch die weiteren Stationen des Pfades zu besichtigen.

Termine sind am Montag, 23. September, um 14 Uhr und am Dienstag, 24. September, um 9 Uhr im Wald- und umweltpädagogischen Zentrum in Heed 3.