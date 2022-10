Austausch mit anderen Sammlern

Waffen-Prozess: Video zeigt Schuss-Übung auf offener Straße

Von: Thomas Krumm

Im Landgericht Hagen läuft ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Waffenhändler. © Mediasuite

Zahlreiche Fotos der Waffenbestände, vom Angeklagten gedrehte Handy-Filme und der Bericht eines Munitionsexperten haben im Landgericht Hagen zur weiteren Aufklärung im Prozess gegen einen mutmaßlichen Waffenhändler aus Meinerzhagen beigetragen.

Meinerzhagen – „Die gesamte Munition, die da gefunden worden ist, stammt aus dem Zweiten Weltkrieg“, ordnete ein Experte des Landeskriminalamtes (LKA) einen der Funde in der Garage des Angeklagten ein. Seinen Zuständigkeitsbereich umriss der Kriminalbeamte kurz und knapp: „Alles, was sich auf Dachböden und in Kellerräumen befindet – also in Täterhand.“ Vieles von dem, was die Ermittler beim Angeklagten fanden, war strafrechtlich allerdings nicht relevant. Munitionsteile aus dem Zweiten Weltkrieg wie ein Minenzünder, eine Fallschirmleuchtgranate und der Geschosskopf einer Granate hatten keinerlei Explosivstoffe mehr in sich. So etwas darf man besitzen. Anders war die Lage bei einer Sprengpatrone und Leuchtspurmunition: Diese wurden „sprengtechnisch vor Ort vernichtet“, hieß es im Durchsuchungsbericht.

Angeklagter „ballert“ auf Dosen

Bei der Begutachtung der gefundenen Waffen war die Expertise eines Büchsenmachermeisters gefragt, der in Diensten der Polizei fachkundige Auskunft zur Funktionstüchtigkeit von Waffen gibt. Denn bei den sichergestellten Waffen stellt sich immer wieder die Frage, ob diese unumkehrbar zu Dekorationswaffen umgebaut wurden oder ob sie mit vertretbarem Aufwand wieder zu schussfähigen Pistolen, Langwaffen und Maschinengewehren wie einer „Kalaschnikow“ hätten umgebaut werden können. Die Polizei fand auch eindeutig funktionsfähige Waffen.



Der Angeklagte hatte auf seinem Handy das Video einer Schießübung, bei der er auf einer Straße steht und mit einer Pistole und höchstwahrscheinlich scharfer Munition erst in einen Baum und dann auf Dosen ballert. Ein weiterer Film zeigte eine unbekannte Person, die vor der Kulisse eines gigantischen Wohnblocks mit einer Maschinenpistole wild auf einem Balkon herumhantierte. Strafrechtlich nicht von Bedeutung ist ein offenbar recht alter Vorderlader aus italienischer Produktion, den man erlaubnisfrei besitzen darf. „Diese Waffe wird Ihnen nicht vorgeworfen“, stellte der Vorsitzende Richter Christian Potthast klar. „Super!“, freute sich der Angeklagte, der immer mal wieder fachkundige Anmerkungen zur strafrechtlichen Relevanz seiner Aktivitäten machte.



Austausch mit anderen Sammlern

Sein umfangreicher Bestand an Waffen und waffentechnischem Zubehör deutet auf einen passionierten Sammler hin, der einen regen Austausch mit anderen Sammlern pflegte. Allerdings scheint er mit seinem Waffenbestand und seinen Verkäufen die Grenzen des Erlaubten immer mal wieder überschritten zu haben.



Lehrfilme auf dem Handy

Sichergestellt wurden auf dem Handy des Angeklagten auch mehrere kleine Lehrfilme zur Befüllung von Patronen mit Explosivstoffen und Zündern. Mit einer Flasche Hasseröder Bier in der Hand und wohl auch deshalb recht fröhlich scheint der Angeklagte die Geheimnisse der Montage von Munition an seinem Pulverabfüllgerät zu erläutern. Er zeigt sich dabei sehr gesprächig. Was er sagt, soll die Dolmetscherin für Polnisch in der nächsten Sitzung übersetzen.