Voss-Mühle: Eine Institution geht in den Ruhestand

Von: Sarah Lorencic

Petra Degen war vor allem an der Snackbar im Einsatz: Hier belegt sie frische Brötchen auf Kundenwunsch und bereitet den Salat zu. Nach mehr als 30 Jahren ist jetzt Schluss, die Meinerzhagenerin geht in Rente. © Lorencic

Man kennt sie in der Stadt. Jetzt wird man ihr Gesicht seltener sehen. Nach 31 Jahren bei der Bäckerei Voss-Mühle geht Petra Degen in Rente.

Meinerzhagen – Dass sie mal bei einer Bäckerei arbeiten würde, hätte Petra Degen nicht gedacht. Doch dann wurden es 31 Jahre – und jetzt geht sie in Rente, an diesem Mittwoch (7. Juni) ist ihr letzter Arbeitstag. Über die Zeit bei der Bäckerei Voss-Mühle und die Zeit danach haben wir mit ihr gesprochen.

Eigentlich kommt die 64-Jährige aus Duisburg, „aus Meiderich“, wie sie betont und direkt erwähnt, dass sie „MSV-Fan“ ist – natürlich auch, obwohl der Duisburger Fußballverein in der dritten Liga spielt. Ihr Leben aber hat in Meinerzhagen seinen Mittelpunkt. Seit 1990 lebt Petra Degen hier. Damals kam sie mit ihrem Mann ins Sauerland, weil er einen Job bei Otto Fuchs bekam. Und für diese Aussicht verließ das Paar das Ruhrgebiet. Zwei Kinder machten die Familie komplett. Als der Nachwuchs noch klein war, ging die Wahl-Meinerzhagenerin nicht arbeiten, sie ist aber gelernte Technische Zeichnerin für Maschinen und Stahlbau und hat bei Krupp im Ruhrgebiet gelernt.

Ein Teil der Voss-Familie ist Petra Degen in all den Jahren geworden. Karl-Jörg Voss, seine Frau und Tochter werden ihre „Oma Petra“ sehr vermissen. © Lorencic, Sarah

Zehn Jahre war sie raus aus ihrem Job und kam nicht mehr rein, wie sie erzählt. Zu lang war die Zeit, zu viel hat sich verändert und digitalisiert. Ein herber Schlag für die junge Mutter. Und so kam es, dass sie 1991 bei Voss anfing. Erst nur samstags, dann immer öfter. „Sie war von Anfang an dabei“, sagt Karl-Jörg Voss, Inhaber der Bäckerei Voss-Mühle. Petra Degen war immer ein fester Bestandteil des Familienunternehmens. „Sie hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht, wir haben uns zusammen gefreut, haben uns zusammen Sorgen gemacht“, sagt der Meisterbäcker.

Nicht nur über Probleme der Bäckerei tauschte man sich aus, sondern auch über private: Die Ehe von Petra Degen zerbrach. Ein Tief im Leben der Rentnerin, aus das ihr Chef Karl-Jörg Voss ihr mit aller Kraft half. Er besorgte einen Umzugs-Lkw, schleppte samstags selbst Möbel und sorgte dafür, dass seiner Mitarbeiterin kaum Kosten entstanden sind. Dankbar war sie damals – und sie ist es auch heute noch. Eine Sache, die sie immer zu schätzen wusste: „Der Chef hilft, wo er kann, und ist in jeder Not ansprechbar.“ Ein echtes Familienunternehmen, weiß Petra Degen. Im Falle der Bäckerei Voss kann man das so wörtlich nehmen, wie es nur geht. Die Kinder vom Voss-Chef sah die Verkäuferin aufwachsen und hatte sie auf dem Schoß sitzen, wie sie erzählt und lächelt. „Sie nennen mich Oma Petra“, sagt sie und ist sichtlich stolz auf ihre Rolle in der Bäckerei. Sie ist bei Voss angekommen. Ihren Chef wusste sie auch immer „zu nehmen“. Wie er drauf ist, hört sie an seinem „Guten Morgen“ oder bei einem Blick in sein Gesicht, sagt sie und lacht.

Brötchen frisch belegt von Petra Degen. © Lorencic, Sarah

Noch besser kennt sie wohl nur ihren Partner, auch wenn sie länger bei Voss arbeitet als sie verheiratet oder in einer Beziehung war. 20 Jahre lang ist ihr Lebensgefährte mittlerweile an ihrer Seite. Er wartet auf sie, wenn sie nach Hause kommt – jetzt aber vor allem darauf, dass seine Partnerin in Rente geht. Er selbst ist bereits seit fünf Jahren im Ruhestand und will ihn jetzt mit seiner Petra genießen. Konkrete Pläne hat das Paar noch nicht. „Erst mal ankommen“ im Rentnerleben, ist der Vorsatz. Nach Duisburg zieht sie seit dem Tod der Verwandten nichts mehr. Für sie ist daher auch in der Rente klar: „Ich bleib hier.“ Die Kinder sind schon groß, die Enkel auch aus dem Gröbsten raus. Sorgen macht sie sich keine mehr – sie ist nur stolz auf ihre Familie und auf das, was aus ihren Kindern und Enkeln geworden ist. Aber das war sie schon immer. Vor allem, als sie als frisch gebackene Oma mit ihren Enkeln im Kinderwagen durch Meinerzhagen fahren konnte. „Was war ich stolz“, sagt sie.

Höhen und Tiefen gab es immer, aber „das Leben ist ein Abenteuer“, sagt sie und zitiert ein Buch, das man ihr kürzlich geschenkt hat. Noch kam sie nicht zum Lesen, hat aber bald genug Zeit dafür. Geschrieben hat das Buch Martin Semmelrogge. „Seine Frau kam hier mal einkaufen“, erzählt sie und erinnert sich an die Schauspieler-Gattin. Manchmal ist die Welt ganz klein. In Meinerzhagen sowieso. Hier kennt die Frau aus dem Ruhrgebiet nach all den Jahren gefühlt jeden, wie sie sagt. Anfangs kannte sie nicht die Namen, sondern nur deren Bestellung. Wenn sie jemanden auf der Straße grüßte und ihr Mann fragte, wer diese Person war, konnte sie nur sagen: „Zehn Brötchen, ein Buchweizenbrot“. Heute kennt sie zudem die Vorlieben der Kunden, die sie vor allem an der Snackbar bedient. Belegte Brötchen mit speziellen Wünschen macht sie immer gerne in sichtlicher Ruhe, egal wie lang die Kundenschlange ist. Gut Ding will Weile haben, sie ist keine Maschine. Im Gegenteil: Petra Degen fühlt sich zwar noch fit und bei Weitem nicht wie 64 Jahre, aber nach zwei Hüft-Operationen und einem Wirbelbruch reicht es jetzt auch mit der Arbeit.

An der Snackbar erfüllte Petra Degen jeden Wunsch. © Lorencic, Sarah

Dass sie keine Kartenzahlung mehr mitbekommen hat, findet sie übrigens gut. „Zum Glück“, sagt die 64-Jährige dazu. Man müsse ja nicht alles mitmachen. Sie bleibt lieber bei den Wurzeln und hat sich deshalb auch für ihre Rente vorgenommen, wieder mehr zu zeichnen. Das war schon immer ihre Leidenschaft und Technische Zeichnerin deshalb auch ihr Traumberuf. Aber bei Voss war sie dennoch immer gerne. Es war eine Familie, ein Zuhause. Ja, Karl Jörg Voss wird seine Mitarbeiterin, die doch viel mehr ist als nur das, auch vermissen. „Aber das Alter ist erreicht.“ Den Ruhestand habe sie jetzt, nach mehr als 31 Jahren, verdient. Und Petra Degen freut sich darauf, wie sie sagt. Ja, sie zählt schon die Tage. Vielleicht auch, weil sie noch nicht ganz realisiert hat, dass sie dann doch zu Ende geht, die Zeit bei Voss. Ihr letzter Arbeitstag ist dieser Mittwoch, der 7. Juni. Offiziell Rentnerin ist die 64-Jährige erst ab Juli. Bis dahin hat sie erst noch den Urlaub, den sie sich das Jahr über aufgespart hat. Dann liest sie erst mal das Buch „Das Leben ist ein Abenteuer“ und macht aus ihrem nächsten Lebensabschnitt mit Sicherheit auch eines.