Politik durch die Bürger: Was ist möglich, was nicht?

Meinerzhagen - Wie groß ist der Einfluss der Bürger auf Entscheidungen im Rat? Diese Frage stellt sich immer wieder, wenn kontroverse Themen auf der Tagesordnung stehen.

So wie zuletzt, als der Name des Stadtplatzes zur Diskussion stand. Was dabei deutlich wurde: Was Fraktionen oder Bürger bewirken können, ist Außenstehenden oftmals ein Rätsel. Die MZ listet Grundsätze der Ratsarbeit auf.

Die Stadtverwaltung

Ihr obliegt die Organisation von Rats- und Ausschusssitzungen und sie kann außerdem sogenannte Vorlagen in die Gremien einbringen. Darin wird der Sachverhalt, über den abzustimmen ist, dargestellt. Am Ende dieser Vorlage steht ein sogenannter Beschlussvorschlag, um die Position des zuständigen Fachbereichs deutlich zu machen.

Die Fraktionen

Sechs davon sind im Rat der Stadt Meinerzhagen vertreten. Die größte Fraktion stellt die CDU mit 17 Ratsherren und -frauen, gefolgt von der SPD (neun Mandate), FDP (vier), UWG (drei), Bündnis 90/Die Grünen (3) sowie Linken und Piraten (2), die eigentlich getrennt zur Wahl angetreten waren, zur Wahrung des Fraktionsstatus aber eine gemeinsame politische Richtung eingeschlagen haben.

Die Gremien

Während der Rat am Ende einer Sitzungsperiode „beschließende“ Funktion hat, können zuvor Sitzungen von Fachausschüssen einberufen werden. Sie haben aber in der Regel nur vorberatenden Charakter. Es gibt folgende Ausschüsse:

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Senioren

Ausschuss für Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt

Ausschuss für Sport und Freizeit

Ausschuss für Wirtschafts-, Struktur- und Tourismusförderung

Bau- und Vergabeausschuss

Betriebsausschuss Baubetriebshof

Rechnungsprüfungsausschuss

Schulausschuss

Wahlausschuss

Wahlprüfungsausschuss



Rats- und Ausschusssitzungen sind öffentlich. Laut Geschäftsordnung der Stadt müssen jedoch unter anderem Personalangelegenheiten, Grundstücksgeschäfte oder auch Auftragsvergaben nichtöffentlich diskutiert werden. Die Besetzung der Ausschüsse durch die Fraktionen erfolgt paritätisch nach Anzahl der Ratsmandate, wird aber unter den Fraktionen in der Regel abgestimmt.

Die Bürger

Jede Rats- und Ausschusssitzung beinhaltet eine Stunde der Öffentlichkeit, die der Tagesordnung vor- und nachgeschaltet ist. Eine Aussprache mit Ratsmitgliedern schließt die Geschäftsordnung aus. Doch der Bürgermeister kann auf Nachfragen antworten.

Bürgerbegehren/-entscheid

Beim Bürgerbegehren handelt es sich um den Antrag der Bürger, einen Bürgerentscheid durchzuführen. Das Begehren muss in Städten mit bis zu 30 000 Einwohnern von acht Prozent der Bürger unterzeichnet sein (bei 20 900 Einwohnern also von 1672 Personen). Der Entscheid wiederum ist die Abstimmung der Bürger über eine kommunalpolitische Sachfrage, wenn sich der Rat dem Begehren nicht ohnehin anschließt – wie in Meinerzhagen im Jahr 2013 zur Entwicklung des Stadthallenumfelds. Dazu ist jedoch ein Quorum von 20 Prozent der Bürger zu erreichen. Da sich weniger als 3200 Bürger damals an dem Entscheid beteiligt hatten, war dieser damals sozusagen ein Muster ohne Wert.

Weitere Infos zum Bürgerentscheid unterwww.mehr-demokratie.de