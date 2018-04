Keine Polizisten zur Absicherung des Meinerzhagener Schützenfestes

Meinerzhagen - Spannung beim Vogelschießen, Geselligkeit im Zelt, beste Unterhaltung im Rahmen des Montags-Frühschoppens, stimmungsvolle Umzüge durch die Stadt, Musik und Tanz – Meinerzhagen steht vom 4. bis 6. August wieder Kopf. Dann ist Schützenfest angesagt und in der Volmestadt herrscht Ausnahmezustand.

Um ein solches Mega-Event mit Tausenden von Teilnehmer auf die Beine zu stellen, müssen Oberst Achim Freyer und seine zahlreichen „Mitstreiter“ vieles bedenken und organisieren. Der zweite Vorsitzende steckt mitten in den Vorbereitungen für die größte Veranstaltung auf Meinerzhagener Boden – und zahlreiche Details sind bereits geklärt.

Dazu zählt allerdings auch eine ungeliebte Änderung, welche die Absicherung der Schützenzüge betrifft. Freyer: „Die Polizei wird dabei in diesem Jahr keine Rolle mehr spielen. Die Schützengesellschaft muss also auch vorne am Zug ein Fahrzeug mit Rundumbeleuchtung stellen – das ist neu.“ Ohne Polizei kommt der 40 Personen starken Schützenpolizei eine noch größere Bedeutung zu als in der Vergangenheit. Freyer ist da aber optimistisch: „Alle Beteiligten verfügen über langjährige Erfahrung, das wird klappen.“

Verstehen kann er den Abzug der Polizei allerdings nicht: „Das ist kein Vorwurf an die Beamten vor Ort. Das hat die Landesregierung entschieden. Ob bei Demonstrationen oder Bundesliga-Spielen – immer ist die Polizei präsent. Bei Schützenfesten nicht mehr? Das halte ich für falsch und da erhoffe ich mir von der neuen Landesregierung eine Rückkehr zum alten und bewährten Verfahren.“

Doch es gibt auch Erfreuliches zu berichten. Freyer: „Die Verträge mit den sechs Kapellen sind abgeschlossen, darunter so bewährte Formationen wie der Musikverein ,Hoffnung’ Hünsborn, der Musikverein ,Treue’ Ottfingen und der Fanfarenzug Meinerzhagen. Beteiligt sind insgesamt fünf Marschkapellen und eine zum individuellen Einsatz, beispielsweise im Zelt, an der Kirche oder beim Platzkonzert. Außerdem sind die drei Abendbands bereits verpflichtet.“

Erstmals wird am 4. August um 14.30 Uhr auf dem neuen Stadthallen-Umfeld angetreten. „Das werden wir intensiv proben, weil die Abläufe anders sind. Vorher stimmen wir die Antrete-Positionen der Züge und die Standorte der Bierrondelle ab. Und wir müssen auch die Radien prüfen, welche die Pferdekutschen benötigen“, erläutert Freyer.

Er selbst, Königsadjutant Roger Meyer und Oberstadjutant Tom Hausmann nehmen übrigens fleißig Reitunterricht, weil sie wieder hoch zu Pferde unterwegs sein werden. Freyer: „Bei den Pferden greifen wir wieder auf Tiere aus dem Reitstall Noelle in Werdohl zurück, die stressfest sind und über Erfahrung in Umzügen verfügen.“ Versteht sich, dass die Schützengesellschaft auch dafür sorgt, dass die Kutschen vor ihrem Fest-Einsatz eine technische Abnahme bekommen.

Auch in diesem Jahr wird die Dicke Berta wieder böllern, wenn die Majestäten feststehen. Dass dabei nur „Böllermänner“ Hand an die Kanone legen, die das auch können und dürfen, ist ebenfalls gesichert. „Alle haben den entsprechenden Lehrgang bestanden und die Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, die Dicke Berta bedienen zu dürfen“, freut sich der Oberst und zweite Vorsitzende. Mittlerweile ist das Korps der Kanoniere in Meinerzhagen übrigens auf 13 Schützen angewachsen.