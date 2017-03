FDP will Fußgängerzone zur Einbahnstraße machen

Meinerzhagen - Wenn es nach der FDP Meinerzhagen geht, sollen bald wieder Autos durch die untere Derschlager Straße rollen – auf diese Weise soll die Parkplatznot während der Baumaßnahmen am Stadthallenumfeld gelindert werden.

Einen entsprechenden Vorschlag machen die Liberalen im Vorfeld der kommenden Stadtratssitzung am 3. April. Die Pläne der Verwaltung, den Platz hinter der Stadthalle bereits vor Baubeginn des Volmemarktplatzes als Parkraum freizugeben (die MZ berichtete), begrüße die FDP durchaus, heißt es in einem Schreiben des Fraktionsvorsitzenden Kai Krause an Bürgermeister Jan Nesselrath. „Gerade an den Wochenmarkttagen wird jedoch auch diese Fläche aus hiesiger Sicht nicht ausreichend sein.“

Daher schlagen die Liberalen eine Art Ringverkehr vor, der einspurig verlaufen und dadurch weiteren Parkraum ermöglichen soll. Konkret geht es um zwei Maßnahmen:

die zeitweise Umwandlung der Fußgängerzone Derschlager Straße in eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung obere Derschlager Straße und

die Umwandlung der Volmestraße im Bereich des Stadtparks in eine Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Volme.

In beiden Bereichen könnten nach Vorstellung der Liberalen infolge des einspurigen Verkehrs Parkplätze geschaffen werden. Dazu müsse bis zur nächsten Ratssitzung jedoch geklärt sein, welche rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, wie lange eine Umsetzung dauern würde und wie hoch die Kosten für diese Maßnahmen wären. Eine entsprechende Anfrage hat Kai Krause daher nun der Verwaltung zukommen lassen, wie er gestern mitteilte.

„Seitens der FDP Fraktion wäre es wünschenswert, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger mit in dieser Sache einbringen könnten“, erklärt Krause. Denn wahrscheinlich könne die Situation mit weiteren guten Ideen entschärft werden.