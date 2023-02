Programm für den Nachwuchs

Vorfreude aufs Kinderschützenfest in Wiebelsaat

Von: Dominic Rieder

In diesem Jahr soll wieder Kinderschützenfest in Wiebelsaat gefeiert werden. © Schliek, Klaus

Normalerweise findet es jedes Jahr statt: das Kinderschützenfest in Wiebelsaat. Doch die vergangenen drei Jahre hatten mit Normalität bekanntlich nur wenig zu tun. Die Corona-Pandemie machte Vereinen bundesweit einen Strich durch weite Teile des Jahreskalenders, warf viele Planungen über den Haufen. Umso größer ist bereits jetzt die Vorfreude bei den Kinderschützen des SC Rotenstein-Wiebelsaat (SCR), dass in diesem Jahr nun erstmals seit 2019 wieder das ersehnte traditionelle Fest steigen kann. Und: Mit einem Jahr Verspätung kann in diesem Rahmen dann auch endlich das 50-jährige Jubiläum der Kinderschützen gefeiert werden.

Meinerzhagen – Fest und Jubiläum waren dementsprechend auch das zentrale Thema der Jahreshauptversammlung, zu der sich am Freitagabend 23 Teilnehmer im Vereinsheim in Wiebelsaat einfanden. Zunächst aber ließen Abteilungsleiter Riccardo Menzel und Schriftführerin Anja Müller, die die Versammlung leiteten, in kompakter Form das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. In diesem stand vor allem der Umbau des Vereinsheims im Fokus, der sich nunmehr in der abschließenden Phase befindet.

Fest im August

Breiteren Raum nahm dann jedoch die Planung des Kinderschützenfestes 2023 ein: Als Termine standen der 11. und 12. August sowie der 1. und 2. September zur Wahl. Mit deutlicher Mehrheit sprachen sich die Anwesenden für das August-Wochenende aus. Schon jetzt steht fest: Für den Fest-Freitag ist nach der Eröffnung zunächst der Fackelzug vorgesehen, der vom Fanfarenzug Meinerzhagen begleitet wird. Im Anschluss erfolgt eine kurze Rede, und danach wird dann zum Kaiserschießen übergeleitet. Am Samstag stehen nach der Eröffnung dann das Kinderprinzen- und -königsschießen auf dem Programm. Es folgen die Krönung und gegebenenfalls Ehrungen. Beim Abendprogramm soll die Band „Strum Out“für Livemusik sorgen. Zudem wird es an beiden Tagen einen Shuttle zwischen Wiebelsaat und der Stadthalle geben.



Programm für den Nachwuchs

Darüber hinaus wurde bei der Versammlung entschieden, dass Andre Kattwinkel das Catering beim Kinderschützenfest übernehmen wird. Zur Kinderbelustigung wird Sabine Rolle Ponyreiten anbieten, und auch Melanie Braun vom „Walderlebnis Hasendenn“ wird vor Ort sein. Zudem wird es eine Blinkerbude geben, während im Vereinsheim Kaffee und Kuchen angeboten werden. Des Weiteren zählen unter anderem ein Medaillenschießen und eine Tombola zum Programm.



Auch weitere Jahrestermine waren bei der Versammlung Thema. Hierzu gehörte der Meinerzhagener Frühling am 14. Mai, bei dem die Kinderschützen aus Wiebelsaat ebenso vertreten sein werden wie beim Vatertagstreff des Schützenzuges Birkeshöh am 18. Mai.



Zeltlager in Hohlinden

Das Zeltlager in Hohlinden ist für die Zeit vom 23. bis 25. Juni geplant. Zudem wird am 3. und 4. Juni das Kinderschützenfest Griemeringhausen besucht, ebenso das Kinderschützenfest Börlinghausen, das am 26. und 27. August stattfindet.



Wahlen standen am Freitagabend ebenfalls auf der Tagesordnung. Hierbei wurde Abteilungsleiter Riccardo Menzel ebenso wiedergewählt wie Schriftführerin Anja Müller. Zuletzt vakant waren die Posten des Kassierers und des stellvertretenden Abteilungsleiters. Letzteres Amt bekleidet nun seit Freitagabend Carsten Seuthe, der somit auf Olaf Bettien folgt, der mittlerweile bekanntlich 1. Vorsitzender des SCR-Hauptvereins ist. Zur neuen Kassiererin wurde Jasmin Hager bestimmt.