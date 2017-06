Arbeiten am "Herz" Meinerzhagens

Die einstige Straße "An der Stadthalle" verwandelt sich seit Donnerstag in den neuen Stadtplatz.

Meinerzhagen - Die Stadt verändert weiter ihr Gesicht: Mit großen Schritten wird die Umgestaltung des Stadthallenumfelds fortgesetzt. Am Donnerstagvormittag ist nun schweres Gerät angerückt, um nun den künftigen Stadtplatzes zwischen Stadthalle und Blauem Haus in Angriff zu nehmen.

Der neue Platz soll, so heißt es aus der Stadtverwaltung, künftig das „Herzstück in der Innenstadt Meinerzhagens“ sein und bildet zudem den Kern des Programms „Urbanität“, das im Rahmen der Regionale 2013 aufgelegt wurde (die MZ berichtete). Insgesamt 6000 Quadratmeter Pflaster werden in den kommenden Wochen verlegt.

Drei verschiedene Grautöne

Wie berichtet, hatten sich Rat und Verwaltung auf einen Platz aus drei changierenden Grautönen und mit drei verschiedenen Steinformaten verständigt. „So ist der Belag wetterfest, haltbar und unter praktischen Gesichtspunkten ideal, und die recht große Gesamtfläche wird durch die farbliche Variation sowie die sich abwechselnden Formate aufgelockert“, erläutert Jürgen Tischbiereck, Leiter des Fachbereichs Technischer Service.

Thema „Wasser“ soll aufgegriffen werden

Auf dem Stadtplatz selbst sollen sich verschiedene Themen und Elemente wiederfinden, die ihm Struktur, Atmosphäre und Lebendigkeit verleihen. Insbesondere das Thema „Wasser“ werde aufgegriffen: Drei Wasserbecken mit Fontänen vor dem Zugang des Gastronomiebereichs sowie ein Wassergerinne im östlichen Bereich der Stadthalle sind in Planung. Die Bepflanzung des Platzes mit großen Amberbäumen, die im Vorfeld heftig umstritten waren, ist im Herbst eingeplant.

Umfangreiche Vorarbeiten notwendig

Bevor es nun im ersten Schritt zur Pflasterung kommt, sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Dazu gehört insbesondere die Verlegung der Versorgungsleitungen für Wasser, Strom, Gas sowie die Parkplatzbeleuchtung. Außerdem werden im Bereich des Stadtplatzes sieben unterirdische Stromkästen installiert, die bei Bedarf für Veranstaltungen oder den Wochenmarkt geöffnet werden können. Damit, so heißt es vonseiten der Verwaltung, soll sichergestellt werden, dass der multifunktionale Nutzungsansatz auch tatsächlich umgesetzt werden kann: „Für kulturelle Events, Feste und Märkte kann mit Hilfe dieser Unterflurelektranten eine Stromversorgung flexibel und mit geringstmöglicher oberirdischer Verlegung von Kabeln sichergestellt werden.“

"Platz soll beliebt sein und gerne genutzt werden"

Auch der Mischwasserkanal zwischen der Haupt- und der Volmestraße werde im Rahmen der Baumaßnahme zwischen Mitte Juni und Ende Juli erneuert. Jürgen Tischbiereck: „Unser Ziel ist es, einen Stadtplatz zu kreieren, der langfristig seinen Aufgaben gewachsen ist und allen Ansprüchen, ob technisch, optisch und funktional, nachhaltig gerecht wird, kurz: Der neue Stadtplatz soll auch in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren noch zurecht als zentraler Ort in unserer Innenstadt beliebt sein und gerne genutzt werden.“

Hinweis auf Parkmöglichkeiten

Am Donnerstag begannen die Vorbereitungen für diese Arbeiten: Zunächst wird die vorhandene Oberfläche in drei Abschnitten aufgenommen. Der provisorische Parkplatz vor Lienenkämper ist somit nicht mehr befahrbar. Allerdings soll dafür die Parkfläche im Bereich der Stadtbücherei möglichst schnell wieder freigegeben werden. Und auch der Platz hinter der Stadthalle ist mittlerweile bekanntlich als Parkfläche freigegeben worden. Dass dort gestern erneut Arbeiten notwendig waren, lag in der Beseitigung von Mängeln begründet, betonte Markus Schade vom Fachbereich Technischer Service. Ein beschädigter Schachtring um einen Regeneinlauf war gerissen und musste ausgetauscht werden. Größere Arbeiten seien dort aber nicht mehr notwendig, sagte Schade.

Fertigstellung Ende des Jahres geplant

Mit der Fertigstellung des Stadtplatzes rechnen die Verantwortlichen zum Ende des Jahres hin, sofern die Witterung günstig bleibt und sich keine unvorhergesehenen Ereignisse häufen. „Das Zeitfenster für die Bauarbeiten ist, wie auch bereits im ersten Bauabschnitt, sehr eng bemessen. Gleichwohl wollen wir daran festhalten, bis Ende 2017 den Stadtplatz fertigzustellen“, fasst Jürgen Tischbiereck zusammen. Es handele sich „insgesamt um ein sehr ambitioniertes Projekt“, sagt der Fachbereichsleiter. „Die bis jetzt erfolgreich verlaufenen Arbeiten und stimmen uns aber optimistisch, dass wir auch diesen Bauabschnitt gut bewältigen werden.