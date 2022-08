Von der Documenta ins Ebbe: Künstler contra Großkonzern

Von: Fabian Paffendorf

Teilen

Simone Möller vom Bergwaldhof (ganz links) begrüßte Saxana, Wolfgang Rund und Helge Hommes in Meinerzhagen. Ein Publikum fand die Kunstaktion aufgrund der kurzfristigen Ankündigung leider nicht. © Fabian Paffendorf

„Das große Gelingen“ ist der Titel des großformatigen Gemäldes des Leipziger Künstler-Duos Helge Hommes und Saxana, das Montag im Rahmen der Aktion „Zukunftsspaziergang 2021 - 2023“ kurzfristig in Meinerzhagen auf dem Bergwaldhof Halt machte.

Meinerzhagen – Das dreiteilige Bild ist 2,5 Meter hoch, 6 Meter breit und Kernstück einer Kunstaktion, die für den Erhalt eines rheinländischen Weilers initiiert wurde. Den Hintergrund der Aktion der Künstler bildet die sich bereits seit 2006 abzeichnende Situation im zu Erkelenz gehörenden Lützerath. Um den Tagebau Garzweiler auszuweiten, plant der Energieversorgungskonzern RWE den Abriss der kompletten Siedlung. Dafür wurde bereits eine Umsiedlung der Anwohner in das weiter westlich gelegene, neu geschaffene Dorf Immerath umgesetzt. Einen ursprünglich für September 2021 angedachten Abschluss des Projektes konnte der Konzern jedoch nicht realisieren, da sich Widerstand seitens zahlreicher Klimaaktivisten gegen das Vorhaben organisiert hatte, der in Form von Protestaktionen bis heute anhält. Ein möglicher Erhalt des Weilers beschäftigt seither auch die Bundes- und Landespolitik vermehrt.

Laut Aktivisten und Kritikern des Projekts könne eine Ausdehnung des Braunkohleabbaus in diesem Bereich die Erderwärmung massiv ansteigen lassen. Den globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt bis ins Jahr 2100 auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, so wie es das Pariser Klimaabkommen vorsieht, sei dann nicht mehr zu halten, wenn künftig in Lützerath hunderte Millionen Tonnen Braunkohle abgebaut würden.



Entstanden ist das „wandernde“ Bild „Das große Gelingen“ im vorherigen Jahr innerhalb von 30 Tagen in der Scheune von Eckardt Heukamp, dem letzten noch verbliebenen von Einwohner von Lützerath. „Der eigentliche Plan sah vor, das Bild mit wechselnden Helfern im Zeitraum von 29 Tagen die 258 Kilometer lange Strecke von Kassel aus nach Lützerath zu tragen. Aber ein Vorpreschen der RWE hat jetzt dafür gesorgt, dass wir die eh schon viel kürzer gewordene Tour nach zwei weiteren Halts in den nächsten Tagen abbrechen müssen“, erklärt Helge Hommes. Denn zum 1. September will man mit Aktivisten aus ganz Deutschland wieder vor Ort sein, um das in den vergangenen Tagen von der RWE beschlossene Anrücken der Abrissbagger zu verhindern.



Werk in der Tradition von Beuys` Idee der globalen Plastik

Enttäuscht zeigen sich die Künstler über die Absage der Leitung und des kuratorischen Teams der documenta 15, die sich nicht am Widerstand gegen RWE beteiligen wollten. Im aktuellen Programm der weltweit bedeutendsten Reihe von Ausstellungen für zeitgenössische Kunst sei schließlich viel von Klimapolitik die Rede, die Abfuhr nach Meinung der Leipziger ein Zeichen von Unsicherheit. Nach Willen des Duos sollte in Anspielung auf das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens die documenta 15 doch bitte besser in „documenta 1,5“ umbenannt werden.

„Wir verstehen unser Bild als Folgewerk Joseph Beuys’ sozialer Plastik. Denn rund um den Globus beteiligen sich Menschen daran, die Klimaziele zu erreichen“, sagt Künstlerin Saxana. Beim Stopp in Meinerzhagen mehr Menschen für den Klimaschutz zu begeistern und mit nach Lützerath zu bewegen, scheiterte am Montag an der Kurzfristigkeit des Besuchs in Meinerzhagen. Weil der erst am Freitagnachmittag spruchreif war, blieb keine Zeit mehr für Öffentlichkeitsarbeit.