Das Repair-Café in Meinerzhagen ist zurück

Von: Dominic Rieder

Das Kofferradio, das Margarete Grüber am Freitag mitgebracht hatte, „inspizierte“ Horst Skerra vom Team des Repair-Cafés © Rieder, Dominic

Als voller Erfolg erwies sich am Freitag der Neustart für das Repair-Café Meinerzhagen: Beim ersten Termin nach der mehr als drei Jahre langen Corona-Pause war das Angebot enorm gut besucht.

Meinerzhagen – So gab es bei dem „Comeback“ auf Anhieb 15 Reparaturen zu verzeichnen. Zum Vergleich: In den Jahren vor der Pandemie wurden bei den monatlichen zweistündigen Treffen im evangelischen Gemeindehaus am Inselweg durchschnittlich etwa fünf bis acht Ausbesserungen verzeichnet.

Zu den Gästen im Repair-Café, das seine Dienste kostenlos anbietet, sich aber über eine Spende freut, zählte am Freitagnachmittag auch Astrid Sczyrba. Von dem Angebot habe sie aus dem „Boten“ erfahren, erzählte die Kiersperin. „Und ich habe erst hier vor Ort erfahren, dass es ein Repair-Café auch in Kierspe gibt“, fügte sie hinzu. Doch selbstverständlich sind im Repair-Café auch Gäste aus anderen Städten willkommen.

So wurde sich beispielsweise gerne um den Laptop gekümmert, den die Besucherin aus der Nachbar-Volmestadt mitgebracht hatte: „Mein Notebook wurde immer so heiß und darum wollte ich mal nachschauen lassen, ob mit dem Lüfter etwas nicht in Ordnung ist“, berichtet Astrid Sczyrba – und war damit auch auf der richtigen Fährte. Nach dem Öffnen des Rechners war die Ursache zügig ermittelt, der Lüfter wurde gereinigt und gewann dadurch wieder an Schwung. Problem behoben.

Einblick in das geöffnete Kofferradio von Margarete Grüber. Der Fehler konnte leider nicht gefunden werden. © Rieder, Dominic

Ebenso wie Astrid Sczyrba war auch Margarete Grüber am Freitag zum ersten Mal im Repair-Café zu Gast. Von dem Termin habe sie durch die Ankündigung in der MZ erfahren, berichtete die Meinerzhagenerin. „Ich habe ein Kofferradio, mit dem meine Enkel ihre CDs anhören, wenn sie bei mir zu Besuch sind. Aber seit einiger Zeit drehen sich die CDs in dem Gerät nicht mehr“, erzählte sie. Und so wurde auch ihr Kofferradio einer „Inspektion“ unterzogen. Doch es kann nicht alles klappen im Repair-Café: Das CD-Fach streikte weiter und ließ sich an diesem Nachmittag leider nicht zum Drehen bringen. Aber Margarete Grüber nahm’s locker, einen Versuch war es allemal wert.

Insgesamt war die Erfolgsquote aber hoch: „Zwischen 70 und 80 Prozent der Geräte haben wir heute wieder hinbekommen“, sagt Matthias Kretschmer vom ehrenamtlichen Repair-Café-Team. Dorthin mitgebracht werden könne „alles, was ein Kabel hat“, erklärt er. Die Bandbreite am Freitag reichte vom Staubsauger bis hin zum Walkman. Sogar ein Hochdruckreiniger war dabei. Bei dem lag aber nur ein kleines technisches Problem vor, das schnell behoben war – und er soll auch eine Ausnahme bleiben.

Um den Laptop, den Astrid Sczyrba dabei hatte, kümmerte sich Frank Steinke. Mit im Bild: Matthias Kretschmer. © Rieder

Denn gedacht ist das Repair-Café für Elektro-Kleingeräte. Ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine würden die Kapazitäten übersteigen – was freilich ebenso vollkommen verständlich ist, wie die Tatsache, dass auch die zu behebenden Defekte in einem gewissen Rahmen bleiben müssen. „Das meiste kriegen wir am selben Tag wieder hin, sofern es sich um kleinere Fehler handelt“, sagt Matthias Kretschmer. „Aber wenn Ersatzteile beschafft werden müssen, geht das über unsere Kapazitäten. Die Besucher beschaffen die Ersatzteile dann selbst. Und wir erklären ihnen, wie das Gerät zuhause repariert werden kann“, fügt er hinzu.

Ohnehin sei auch bei den Ausbesserungen, die an Ort und Stelle möglich sind, die Idee, „dass wir unseren Gästen zeigen, wie sie etwas selbst reparieren können“, so Matthias Kretschmer – ganz nach dem Motto des Repair-Cafés: „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Café-Team von Andrang überwältigt

Und die wurde an diesem Nachmittag rege in Anspruch genommen – zur Begeisterung des ehrenamtlichen Teams, das für seine Gäste gerne Rat und Tat parat hat. „Wir sind überwältigt. Der Andrang heute ist sehr groß. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr“, betonte Matthias Kretschmer.

Bereits seit 2014 gibt es das Meinerzhagener Repair-Café - in der Volmestadt, so wie vielerorts, inspiriert von einer Idee aus den Niederlanden. „Das ist von dort aus nach ganz Europa übergeschwappt“, weiß Matthias Kretschmer. Nachhaltigkeit – in diesem Fall also Reparieren statt Wegwerfen – ist eben länderübergreifend ein wichtiges Thema.

Acht Frauen und Männer zählen zum ehrenamtlichen Repair-Café-Team in Meinerzhagen. Die meisten von ihnen sind schon von Anfang an dabei – so auch Horst Skerra. Er ist stolze 88 Jahre alt. Von Beginn an war er mit seiner umfangreichen Expertise ein großer Gewinn fürs Repair-Café. Denn beruflich war Horst Skerra als Anwendungs- und Verfahrenstechniker tätig. Jeweils lange Zeit war er bei der Lüdenscheider Firma Dr. Sommer und beim Meinerzhagener Unternehmen Battenfeld angestellt. „Das gesamte Berufsleben habe ich mit kunststoffverarbeitenden Maschinen zu tun gehabt“, erzählt Horst Skerra.

Ebenfalls zum ehrenamtlichen Team zählt Valeria Gribowski: Ihr Arbeitsgerät ist die Nähmaschine. Denn im Repair-Café sind nicht nur an Elektro-Kleingeräten, sondern auch an Kleidungsstücken kleinere Reparaturen möglich. Valeria Gribowski kümmert sich darum. Kein Leder und kein Plastik dürfe es sein – aber ansonsten „Textilien aller Art“, erklärt sie.

Zum achtköpfigen Repair-Café-Team zählen auch Valeria Gribowski (links) und Christiane Hommes. Weitere ehrenamtliche Helfer sind gerne gesehen. © Rieder, Dominic

Für einen reibungslosen Ablauf braucht es im Repair-Café natürlich auch jemanden für die organisatorischen Dinge: Hier behält Christiane Hommes den Überblick. Zudem kümmert sie sich um wartende Gäste: „Ich bereite für unsere Besucher Kaffee vor.“ Kuchen hatte das ehrenamtliche Team, das sich über weitere ehrenamtliche Unterstützer freuen würde, ebenfalls mitgebracht. So wird Gästen die Wartezeit verkürzt.

Weitere Helfer sind willkommen

Wer das Repair-Café-Team verstärken möchte, kann sich gerne bei ihm melden. Voraussetzung sind Fähigkeiten zum Reparieren von Elektro-Kleingeräten oder Fahrrädern. Als Ansprechpartner stehen Matthias Kretschmer unter der Rufnummer 0 23 54/7 04 68 00 und Frank Steinke unter der Rufnummer 01 78/5 17 51 22 zur Verfügung.