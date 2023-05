Auf nach Dortmund! Als Fan und Sanitäter zum BVB

Von: Sarah Lorencic

Teilen

Holger Busch ist BVB-Fan und hat in seinem Keller ein schwarz-gelbes Reich geschaffen. Die BVB-Sektflasche mit der Aufschrift „Lass’ krachen, Dortmund!“ wird eventuell selbst knallen, wenn Dortmund am Samstag Deutscher Meister wird. Dabei sein, wenn es passiert, werden auch Mitglieder der Volme-Supporters sowohl im Stadion als auch in der Dortmunder Innenstadt. © Lorencic

Zwei Borussen, zwei Meisterwochenenden. Der eine fährt ins Stadion, der andere hat keine Karte. Er erlebt die Feier beim Erfolg dafür aber im wahrsten Sinne hautnah!

Meinerzhagen – Dortmund wird Meister, ist sich der 38-Jährige sicher und sagt: „Die Fans peitschen die Jungs dahin.“ Die Euphorie sei so groß, die Stimmung unbeschreiblich. Beim Heimspiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 werde es einen Sieg geben.

Schölzel tippt auf zwei Tore: „Das erste macht Sébastien Haller, das zweite Marco Reus. Die Bayern werden währenddessen in Köln verlieren.“ Ähnlich war es, als Dortmund 2011 Meister wurde. Auch da kam diese eine Nachricht aus Köln, als Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln am 32. Spieltag verlor, und Dortmund somit uneinholbarer Tabellenführer wurde. Dieses Mal ist es noch mal spannender für die Borussen, denn die Entscheidung fällt erst am letzten Spieltag, dem 34.

Im Stadion werden die Volme Supporters am Samstag zum Teil das entscheidende Spiel mitverfolgen. © Schölzel

Um 11 Uhr geht es für Schölzel und sechs weitere Volme-Supporters ins Ruhrgebiet. Er und zwei weitere Fans sind Dauerkartenbesitzer, die vier weiteren Mitglieder haben über den Club Karten vom Verein erhalten – wie für jedes Heimspiel. In Lüdenscheid-Brügge wird der Bus am Samstagmorgen abfahren, um mehr als pünktlich zum Anpfiff um 15.30 Uhr im Stadion zu sein.

Zuhause bleibt derweil Holger Busch. Er ist keiner der vier Glücklichen. Der 55-Jährige wird das Spiel seines Vereins im Gasthof „Zur Rose“ schauen. Für ihn sei das in Ordnung, man könne nicht für jedes Spiel eine Karte bekommen. Allerdings fahren auch einige Fans aus dem Volmetal ohne eine Karte mit. Sie wollen nur die Atmosphäre mitbekommen, dem Verein in seiner Stadt nah sein an diesem Tag.

Die „Männerhandtasche“ gibt es auch als Frauenversion. Mit der können dann statt sechs vier Becher Bier zur tribüne transportiert werden. © Sarah Lorencic

Eine große Gemeinschaft wird so zusammenkommen. Sie ist einer der Gründe, warum Holger Busch und Fabian Schölzel ihren Verein so lieben. „Wir leben für den Fußball“, sagt Fabian Schölzel. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er BVB-Fan, Holger Busch seit rund 20 Jahren. Ihre Partnerinnen sind ebenfalls schwarz-gelb und leben mit ihren Männern gemeinsam das Hobby aus. Fabian Schölzel verpasst, seit er eine Dauerkarte hat, kein Heimspiel mehr und hat sich in den vergangenen Jahren zudem immer häufiger auch Auswärtsspiele angesehen. Dafür ist er gerne mal 23 Stunden für ein Spiel in Stuttgart unterwegs, wo er am selben Tag mit per Bus hin und zurück fährt.

Holger Busch hat sich in einem Kellerraum ein schwarz-gelbes Reich geschaffen. Mit gelben Tickets und Fahnen an den Wänden sowie allerhand Fan-Shop-Artikeln, für die er im Vorstand der Supporters zuständig ist. Auf der Fensterbank steht ein BVB-Sekt. „Lass’ krachen, Dortmund!“, steht auf der schwarzen Flasche. Ob er den Korken knallen lässt, wenn sein Verein die Schale holt? „Vielleicht“, sagt er und lacht. Eigentlich trinkt er lieber Bier. Was nicht zuletzt die „Männerhandtasche XL“ an der Wand verrät. Praktisch sei sie im Stadion. In das Pappta-blett passen sechs Becher Bier, die man so einfach zur Tribüne transportieren kann. Die „Frauenhandtasche“ gebe es übrigens auch, erklärt Holger Busch. „Die ist nur für vier Becher Bier.“

Lass‘ es krachen, Dortmund! Der Sekt steht bereit. © Sarah Lorencic

Zur Meisterfeier am Sonntag, so es sie denn gibt, werden die meisten aber nicht fahren. Ein Hindernis ist, dass kein Zug mehr nach Dortmund fährt. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es kaum noch – und wenn doch, dann sind die Hotelzimmer kaum zu bezahlen. Doch die Fans werden nicht nur durch die Stadt, sondern auch durch die Kneipen ziehen. Zufrieden ist man auch mit einem „Rudelgucken“ im Garten, Grillwürstchen und Bier. Das sei entspannter, sagt Fabian Schölzel.

Holger Busch aber wird am Sonntag – wenn der BVB Meister wird – auf jeden Fall in Dortmund sein. In seiner Brust schlagen nämlich zwei Herzen: eines für den BVB, eines für das Ehrenamt beim DRK Meinerzhagen. Der 55-Jährige ist in der Einsatzeinheit MK02, die mit 72 Helferinnen und Helfern vor Ort Bereitschaft haben wird, wenn der BVB Meister wird. Borussia Dortmund rechnet mit rund 400 000 Fans, die zum Feiern in die Stadt kämen.

Bayern-Fans wird dann eher zum Weinen zumute sein – hat man da Mitleid? „Auf gar keinen Fall“, sagt Fabian Schölzel. Die Fans der Bayern seien ohnehin nicht mit all’ denen der Ruhrgebietsvereine vergleichbar, sagt der eingefleischte Borusse. Hier habe der Fußball eine Tradition, man weint und jubelt mit seinem Verein. „Bayern-Fans sind nur Erfolgsfans“, solche, die nur dann für ihren Verein stehen, wenn er gewinnt und ihn fallen lassen, wenn er nicht gut spielt. Weinen würden sie am Samstag also eh nicht...

Jetzt hat die Volme nicht viel mit der Ruhr zu tun und dennoch sind die beiden Sauerländer BVB-Fans. Wie kommt das? „Es ist am nächsten dran“, sind beide ehrlich. Sie seien zwar selbst nicht aus dem Ruhrgebiet, aber aus dem „Randgebiet“, wie Fabian Schölzel sagt. Die Fans unterstützen vom Volmetal aus den BVB. „Ein Leben lang“, sagt der Fanclub-Vorsitzende. Auch dann, wenn der BVB am Samstag vielleicht doch nicht Deutscher Meister wird. Klar ist, da sind sich beide einig: „Spannender geht es nicht.“