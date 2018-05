Meinerzhagen - Seit Mittwoch geht zwischen Wiebche und Wormgermühle nichts mehr. Die Landesstraße 707 wird endlich saniert. Die Vollsperrung hat für Familie Göken aus Wilkenberg jedoch bittere Konsequenzen: „Unser Sohn kommt nicht zur Schule“, sagt Anja Göken.

Per Post wurde die Familie am vergangenen Samstag über die Sperrung informiert. „Vorher haben wir davon nichts gehört.“

Der elfjährige Dain besucht die 5. Klasse der Sekundarschule. Zu Fuß müsste er knapp 1,8 Kilometer nach Valbert zur nächsten Haltestelle laufen. Der Weg führt durch das einsame Waldstück Host. Zumindest der Rückweg wäre fast ausschließlich sehr steil – „mit schwerem Tornister auf dem Rücken ist das einfach unzumutbar“, steht für die Familie fest. Mutter Anja hat keinen Führerschein. Zu Fuß begleiten kann sie ihren Sohn aus gesundheitlichen Gründen nicht. Um die Bushaltestelle zu erreichen, müsste Dain außerdem die Landesstraße 539 überqueren, die nach Attendorn führt. „Das ist doch absolut gefährlich“, sagt Anja Göken. Es gebe zwar eine Unterführung, aber die könne nicht immer genutzt werden.

Anrufe in der Schule und beim Schulamt führten zu ähnlichen Auskünften. „Beide sagten, dass man nicht zuständig sei. Der Junge habe schließlich eine Fahrkarte. Das Schulamt drohte, dass mich eine empfindliche Strafe erwarten würde, wenn ich ihn nicht zur Schule schicke.“

Auch beim Landesbetrieb Straßen.NRW kam Anja Göken nicht weiter: „Man erklärte, dass Mittel abgerufen werden könnten, um etwa einen Bus einzusetzen. Aber es habe keiner gefragt.“ Erfolglos war auch der Anruf bei der Stadtverwaltung. „Auch hier fühlte man sich nicht zuständig und sagte mir, dass der Junge sich daran gewöhnen müsste.“

Verständnis habe man lediglich bei der zuständigen Busgesellschaft gezeigt. „Aber auch die können nichts machen.“ Anja Göken, Ehemann Frank und Sohn Dain fühlen sich hilflos. „Ich weiß nicht weiter“, sagt Anja Göken. „Warum hat man nicht an die Schulkinder gedacht? Und warum werden keine Kleinbusse eingesetzt?“, fragt die Familie.

Dain besuche als einziges Kind aus Wilkenberg eine Schule in Meinerzhagen. Andere Kinder müssten nach Attendorn, Herscheid oder zur Valberter Grundschule. Hier gebe es Fahrgemeinschaften. Das bestätigt auch Karl-Josef Fischer von Straßen.NRW. Der Sprecher erklärte, dass die Anwohner mit einem Schreiben von der Baumaßnahme informiert worden seien. Dies müsse bereits vor längerer Zeit geschehen sein, denn bei Straßen.NRW lägen bereits Rückmeldungen aus Wilkenberg vor. „Viele haben sich erfreut gezeigt, dass die Straße erneuert wird.“ „Das Schulamt ist nicht zuständig“, erklärte Hendrik Klein. Der Sprecher des Märkischen Kreises verwies zur Stadtverwaltung Meinerzhagen. Eine bereits am Mittwoch angefragte Stellungnahme der Stadt lag bis zum Redaktionsschluss am Freitag noch nicht vor.