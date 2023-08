Vollsperrung im Listertal länger als geplant 

Straßensanierung

+ © Benninghaus, Simone Auch zwischen Krummenerl und Berg ist eine Baustelle eingerichtet. Die Straße ist hier nur einspurig befahrbar. © Benninghaus, Simone

Die derzeitige Witterung sorgt für Verzögerung beim Straßenneubau der L 709. Und das wiederum für eine längere Sperrung der Strecke.

Hunswinkel/Berlinghausen – Wer im Listertal wohnt oder dorthin fahren möchte, muss derzeit Umwege in Kauf nehmen. Die L 709 ist im Bereich des Steinbruchs gesperrt, da die Straße hier saniert wird. Die Vollsperrung muss jetzt ein zweites Mal verlängert werden und soll bis zum 12. September andauern, wie Andreas Berg, Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW mitteilte.

Zuerst waren es Verzögerungen bei der Verlegung notwendiger Versorgungsleitungen, jetzt ist es das Wetter. Die unbeständige Witterung ist beim Straßenbau mitunter schwierig. Im Fall der Listerstraße betrifft sie den geplanten Einbau von Gussasphalt, der bei einer Temperatur von mehr als 200 Grad verarbeitet und aufgrund seiner Langlebigkeit dort verwendet wird, wo besonders viel Schwerlastverkehr unterwegs ist. Voraussetzung für die Aufbringung sei aber Trockenheit, so Andreas Berg.

+ Kein Durchkommen im Listertal: Im Bereich des Steinbruchs muss die L709 weiterhin voll gesperrt bleiben. Grund für die erneute Verlängerung ist die Witterung. © Benninghaus

Die L 709 verläuft bekanntlich unmittelbar am Gelände der Basalt AG. Der Steinbruch-Betrieb befindet sich zwischen den beiden Orten Hunswinkel und Berlinghausen und hier jeweils sowohl an der linken als auch an der rechten Seite der Straße. Genau dieser Abschnitt ist seit den Sommerferien gesperrt. Bis Mitte September sollen die Arbeiten zwischen der Einfahrt zum Sportplatz des RSV Listertal – dieser kann von Hunswinkel aus erreicht werden – und Berlinghausen abgeschlossen sein.

Bei den weiteren Bauabschnitten zwischen Berlinghausen und Krummenerl soll die Fahrbahn dann jeweils halbseitig befahrbar sein. In einem Teilstück zwischen den Ortschaften Krummenerl und Berg werden aktuell bereits weitere Arbeiten vorgenommen. Die Straße ist hier einspurig für den Verkehr frei gegeben. Es ist eine Ampel eingesetzt. Laut den Planungen sollen die Arbeiten an der dann einstigen „Holperstrecke“ eigentlich bis Mitte November beendet werden. Vorgesehen war dabei, die Straßensanierung im Bereich des Steinbruchs, die eine Vollsperrung notwendig macht, bis zum Ende der Sommerferien vollenden zu können.