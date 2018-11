Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Derschlager Straße ereignet.

Nach ersten Polizeiangaben wollte die Fahrerin eines weißen BMW in Höhe des Viadukts nach links in Richtung Genkeler Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Golffahrer, der in Richtung Ortsumfahrung unterwegs war. Es kam zur Kollision.

Glück im Unglück: Der Golffahrer erlitt nur leichte Verletzungen, die beiden Kleinkinder, die auf der Rückbank des BMW saßen, kamen offenbar mit dem Schrecken davon. Zur Abklärung eventueller Verletzungen sollten sie aber im Klinikum noch genauer untersucht werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass die Wagen jetzt zunächst geborgen werden müssen. Die Derschlager Straße war für die Dauer der Bergung in beide Fahrtrichtungen in Höhe des Viadukts gesperrt.

