Vollsperrung der Listerstraße verlängert sich

Die Listerstraße wird derzeit saniert. © Lorencic, Sarah

Die Arbeiten an der Listerstraße laufen seit einigen Wochen. Nun verkündet der Landesbetrieb Straßen.NRW eine Verlängerung der Sperrung der L709.

Hunswinkel – Bereits seit Montag, 3. Juli, wird die Fahrbahn der L709 saniert. Die Baumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Das passiert teils unter Vollsperrung. Diese Vollsperrung von der Zufahrt zum Sportplatz bis zum Steinbruch an der Listerstraße zwischen Berlinghausen und Hunswinkel verlängert sich um weitere etwa drei Wochen, teilt Straßen.NRW in einer Pressemitteilung am Donnerstagmorgen mit.

Bauzeit verlängert sich

Ursprünglich war für diesen Bauabschnitt unter Vollsperrung – und den Bereich von Hunswinkel bis zur Zufahrt vom Sportplatz – eine Bauzeit von fünf Wochen angesetzt worden. Diese fünf Wochen sind Ende dieser Woche vorbei. Da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, wird die Vollsperrung um etwa drei Wochen verlängert. Das heißt, die Arbeiten könnten Ende August abgeschlossen werden. Dann könnte die Vollsperrung auch wieder aufgehoben werden.



Eine Umleitungsstrecke in beiden Fahrtrichtung ist über die L709 (Listerstraße), die L539 und die L707 (Mittellandstraße) ausgeschildert.



Die weiteren Bauabschnitte auf der Listerstraße werden unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung durchgeführt. Hierfür ist eine Bauzeit von 15 Wochen angesetzt, sodass die gesamte Maßnahme Mitte November 2023 beendet sein soll.