Volles Programm: Das ist 2023 los in der Stadt

Von: Simone Benninghaus

Davina Falz (rechts) und Ivonne Adamos vom Stadtmarketing freuen sich auf Kinder- und Familienspaß und Osterrallye. © Benninghaus

Ob jüngere oder ältere Meinerzhagener, Musik- oder Weinfans, Sportler oder Genießer – in diesem Sommer werden alle auf ihre Kosten kommen.

Meinerzhagen – Dafür sorgt der Stadtmarketingverein mit einem abwechslungsreichen Programm. Geschäftsführerin Davina Falz und ihre Kollegin Ivonne Adamos geben einen Überblick über die in den nächsten Monaten bevorstehenden Veranstaltungen.

Osterrallye

In der Osterzeit kommen nicht nur, aber vor allem jüngere Meinerzhagener auf ihre Kosten. Von Montag, 27. März, bis Dienstag, 11. April, findet die Osterrallye in der Innenstadt statt. Wie bereits in den beiden Jahren zuvor werden in den Schaufenstern der heimischen Einzelhändler Ostereier versteckt, die es zu entdecken gilt.

„Auf den Eiern befinden sich Buchstaben, die zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben“, erklärt Davina Falz. Der gesuchte Begriff muss auf einer Teilnehmerkarte eingetragen und bei der Tourist-Info in der Fußgängerzone Zur Alten Post abgegeben werden.

Unter allen Teilnehmern, die die richtige Lösung herausfinden, werden Stadtgutscheine im Gesamtwert von 500 Euro verlost. „So profitieren am Ende auch die Einzelhändler von der Aktion“, so Davina Falz.

Kinder- und Familienspaß

An den Ostertagen können Familien einen Ausflug in Richtung Stadtzentrum planen. Von Samstag, 8. April, bis Dienstag, 11. April, findet neben der Stadtbücherei der Kinder- und Familienspaß statt. In Zusammenarbeit mit der Schaustellerfamilie Aufermann, die in der Volmestadt während der Kirmestage an Pfingsten und in den Herbstferien bekanntlich schon seit vielen Jahren aktiv ist, werde das Kinderfest veranstaltet, so Davina Falz und Ivonne Adamos.

Bei der kleinen Kirmes werden sich vor allem jüngere Kinder bis zwölf Jahre vergnügen können, versprechen sie. Dafür soll unter anderem mit einer Wurfbude und zwei kleinen Karussells gesorgt werden. Ob mit herzhafter Bratwurst oder süßem Eis – auch an den kleinen Hunger wird natürlich gedacht.

Während der Corona-Zeit habe sich diese abgespeckte Kirmesversion bewährt. Jetzt soll mit ihr an den Ostertagen für ein Ausflugsziel für Familien gesorgt werden. Der Kinder- und Familienspaß ist täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Stadtradeln

Bei der bundesweiten Stadtradel-Aktion war Meinerzhagen im vergangenen Jahr im MK-Vergleich vorne mit dabei. „Wir sind gespannt, ob wir in diesem Jahr die 100 000 Kilometer-Marke knacken können“, hofft Davina Falz, dass sich in der Zeit von Montag, 8. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, wieder viele Radler motivieren lassen, kräftig in die Pedale zu treten.

Grundsätzlich geht es bei dem Wettbewerb bekanntlich darum, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. „Natürlich ist der Challenge-Charakter der Aktion ebenfalls reizvoll“, weiß Davina Falz. Im Wettbewerb der einzelnen Gruppen geht es natürlich auch um den Stadtradel-Sieger, also die Gruppe, die die meisten Kilometer erstrampelt.

Aber auch die Motivation des Einzelnen spielt natürlich wieder eine Rolle. Im Märkischen Kreis seien wieder alle Kommunen dabei. „Wir hoffen, dass wir durch den Termin im Frühjahr insbesondere auch die Schulen und ihre Schülerinnen und Schüler begeistern können, mitzumachen“, so die Stadtmarketing-Verantwortlichen.

Musik-Treff

After-Work-Chill-Out oder einfach nur Darbietung und Genuss guter Musik – dafür steht der Musik-Treff mittwochs auf dem Otto-Fuchs-Platz, der auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Wer am 7. Juni, 14. Juni, 21. Juni und 28. Juni auf der Bühne stehen wird, ist noch nicht endgültig klar. Die Namen der Bands werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Geplant ist aber, dass es wieder regionale Bands sein werden, und fest steht auch, dass mit Live-Musik unterschiedlichster Stilrichtungen jeweils für einen unterhaltsamen Abend gesorgt werden soll – immer in der Hoffnung, dass auch das Wetter „mitspielt“ und sich viele Besucher ins Zentrum locken lassen. Der Musik-Treff wird im Juni mittwochs in der Zeit von 18.30 bis etwa 21.30 Uhr stattfinden.

JUKI-Festival

Das JUKI-Festival hatte im vergangenen Jahr Premiere – und die war mehr als gelungen. Eine Wiederholung ist daher für Sonntag, 18. Juni, geplant. „Das Kinder- und Jugendfest ist richtig, richtig gut angekommen“, freut sich Ivonne Adamos über die große Resonanz.

Viele Familien, Kinder und Jugendliche hätten sich im vergangenen Sommer auf dem Otto-Fuchs-Platz begeistern lassen, daher soll das Konzept bestehen bleiben und erneut mit Aktionen wie Bungee-Trampolin, Kletterwand, Hüpfburg und Spieleland für Spaß und Unterhaltung gesorgt werden.

Das Wetter habe allen Beteiligten „in die Karten“ gespielt, erinnert Davina Falz: „So konnte man auch den Charme des Platzes erleben, etwa als sich die Kinder nicht nur bei den Aktionen, sondern auch mit den kleinen Springbrunnen vergnügten. Es war ein rundum gelungener Tag“. Bei der Wiederholung sollen auch in diesem Jahr örtliche Vereine, Institutionen und Organisationen eingebunden werden.

Weinfest

Dass der Sauerländer nur Biertrinker ist – diesem Vorurteil können Davina Falz und Ivonne Adamos nach dem ersten Weinfest rund um die Villa im Park widersprechen: „Wir mussten nach dem ersten Tag nachts sogar losfahren und Nachschub ordern.“ Diesen „Umstand“ nahmen die Veranstalter angesichts einer rundum gelungenen Veranstaltung gerne in Kauf.

Wetter, Villa-Ambiente und der Zuspruch des Publikums – „bunt gemischt von 20 bis 80 Jahren“ – alles hatte gepasst. „Wir sind von vielen Besuchern angesprochen worden, die sich eine Wiederholung wünschten“, berichtet Davina Falz.

Diesem Wunsch kommt der Stadtmarketingverein gerne nach und daher sollten sich Weinfans und diejenigen, die sich geschmacklich auf neues Terrain wagen wollen, das erste September-Wochenende (2./3. September) merken.

Adventsmarkt an anderer Stelle

Den Abschluss des Jahres bildet für das Stadtmarketing als Veranstalter der Adventsmarkt am zweiten Adventwochenende (9./10. Dezember). Dieser wird in diesem Jahr erstmals auf den Otto-Fuchs-Platz verlegt. Vor allem hinsichtlich der Fläche sei diese Entscheidung gefällt worden.

Das Ambiente rund um die Jesus-Christus-Kirche sei zwar sehr stimmungsvoll, allerdings der Platz für eine Veranstaltung in dieser Größenordnung auch begrenzt, was sich beim letzten, außerordentlich gut besuchten Adventsmarkt einmal mehr gezeigt hatte. Der Kreativmarkt, der bislang im Gemeindehaus stattgefunden hat, soll nun in der Stadthalle seinen Platz finden, hier sollen auch die musikalischen Veranstaltungen stattfinden, die den Rahmen des Adventsmarktes bilden.