Eine Band feiert - und das Gemeindehaus ist rappelvoll

Von: Birgitta Negel-Täuber

Teilen

Die Formation Djembedehände, eine Percussiongruppe unter Leitung von Christine Sachs, hatte ihren großen Auftritt. © Negel-Täuber, Birgitta

Volles Haus beim 10-jährigen Jubiläum von Music with friends. Im Saal des evangelischen Gemeindehauses Valbert war kaum noch ein Platz frei, als die fünf Freizeitmusiker Christine und Rudi Sachs, Dieter Busch, Gerd-Willi Busch und Volker Schmidtmann auf die Bühne kamen.

Valbert – An ihren ersten Auftritt in der Knochenmühle Meinerzhagen konnten sie sich noch gut erinnern: 34 Titel habe ihre Setlist damals umfasst, erinnerte sich Volker Schmidtmann. Nicht annähernd so viele waren es diesmal und das lag nicht zuletzt daran, dass die Valberter Musiker Gäste eingeladen hatten, die sich ebenfalls am Programm beteiligten.

Den Anfang machte der Singkreis der evangelischen Kirchengemeinde, in dem drei Bandmitglieder ebenfalls mitsingen. Mit dabei war auch Frank Schneider, der kurz darauf noch einmal als Solist auftrat mit „You’re Only Lonely“ von J.D. Souther, ein Song, der gut zum Stil von Music with friends passt. Die Formation sang überwiegend Titel aus ihrem Repertoire, „Learn me right“ von Momford & Sons hingegen war neu für die Zuhörer.

Die Gruppe Music with friends gab am Wochenende ihr Jubiläumskonzert. © Negel-Täuber

Kurzgefasste Übersetzungen der ganz überwiegend englischen Texte halfen dem Publikum, die Songs einzuordnen. „A Place in the Choir“ von Celtic Thunder oder „Golden Ring“ von Eric Clapton kannten die Zuhörer ohnehin und bei „Du, entschuldige, i kenn di“ von Peter Cornelius sangen viele mit.

Die Band hat enge Beziehungen zur Kirchengemeinde, zumal sie im Gemeindehaus proben. Der Jugendmitarbeiterkreis wiederum füllte mithilfe des Caterings die Kasse für die Sommerfreizeit.

Ihren ersten großen Auftritt hatte „Djembedehände“, eine Percussion-Gruppe unter Leitung von Christine Sachs. Die sechs Mädchen trommeln auf Djembes, einer afrikanischen Trommel, die Christine Sachs selber spielt.