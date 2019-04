Möblierung für den Volkspark: Das Bankgeheimnis ist gelüftet

Meinerzhagen - Im Sommer soll die (Kultur-)Villa im Park nach umfangreicher Sanierung eröffnet werden. Im Bau- und Vergabeausschuss war deshalb in der jüngsten Sitzung das Umfeld des Gebäudes Thema der Beratungen. Es ging um die Möblierung des Volksparks mit Sitzbänken und Abfallbehältern.

Die Verwaltung hatte im Vorfeld vier verschiedene Sitzgelegenheiten ausgewählt – sie standen zur Abstimmung. Insgesamt sollen 23 Bänke auf dem Gelände aufgestellt werden, eine davon stiftet die heimische Volksbank.

Dass sich der Ausschuss am Ende mit sieben zu vier Stimmen für das auf vier Beinen stehende Modell „Citta“ und gegen einen dreibeinigen „namenlosen“ Konkurrenten entschied, hatte auch Kostengründe.

Hoher dreistelliger Betrag für Bänke

Immerhin muss für eine der ausgewählten Bänke ein hoher dreistelliger Betrag investiert werden. Der Gesamtbetrag für die Beschaffung der Bänke ist allerdings förderfähig, schließlich gehören die Sitzmöbel zum Gesamtkonzept für die Aufwertung des Parks.

+ 23 „Citta-Exemplare“ werden aufgestellt. © Stadt Meinerzhagen

Dass die vorgestellten Bänke allesamt stabil sind, betonte Fachbereichsleiter Friedrich Rothaar: „Sie haben ein Stahlgestell und Holzauflagen und sie schwingen nicht.“ Allerdings sei Holz natürlich pflegeanfälliger als Kunststoff. „Aber das wäre noch teurer geworden“, erläuterte Rothaar.

15 Müllbehälter werden aufgestellt

Einstimmig fiel das Votum des Bau- und Vergabeausschusses anschließend in Sachen Müllbehälter für den Volkspark aus. 15 davon werden nun aufgestellt. Dabei handelt es sich um dieselben Exemplare (mit Ascher) wie am ZOB und am Otto-Fuchs-Platz