Volksbegehren „G9“ startet

Meinerzhagen - Das „Volksbegehren G 9“ – Abitur nach 13 Schuljahren – startet am Donnerstag – auch in den Rathäusern von Meinerzhagen und Kierspe.

Nachdem genügend Unterschriften gesammelt wurden, um das Volksbegehren durchführen zu können, geht es nun also mit der eigentlichen Abstimmung los.

Bereits am Mittwoch waren Unterstützer der Aktion, Christina Först, Sibylle Mangold, Melanie Bremicker und Dr. Eva Nilovic, ins Rathaus an der Bahnhofstraße gekommen, um Bürgermeister Jan Nesselrath Unterschriftenlisten zu übergeben, in denen sich nun jeder volljährige und in Meinerzhagen gemeldete Bürger eintragen kann, um G 9 zu unterstützen. Die Listen liegen bis zum 6. Juli im Bürgerbüro des Rathauses aus. Zum Unterschreiben sollte ein gültigen Pass mitgebracht werden, stimmberechtigt sind nur deutsche Staatsbürger. Dasselbe gilt auch für die in Kierspe ausliegenden Listen.

„Diese Stimmen zählen jetzt – und es ist wichtig, dass unsere Unterstützer unterschreiben. Es ist das erste Volksbegehren im Land seit 40 Jahren“, verdeutlichte Christina Först. Bürgermeister Jan Nesselrath, ein Unterstützer von G 9, betonte: „Wir wollen schließlich die Entwicklung der Kinder fördern. Das Abitur ist doch ein Reifezeugnis.“