Nicht alle Händler in Meinerzhagen sind überzeugt

Volksbank-Pläne im MK: Das sagen Einzelhändler

Von: Frank Zacharias

Teilen

Zwei Cafés, zwei Meinungen: Olga Räbsch vom „Bäcker mit Herz“ (links) ermöglichte die Kartenzahlung ihren Kunden bereits vor der Volksbank-Aktion, Beate Malek hingegen bevorzugt Bargeld. © Zacharias, Frank

Nach dem Joggen eben die Uhr vorzeigen und ein paar Brötchen mit nach Hause nehmen? Diese Bezahlart soll – nicht nur beim Kauf von Backwaren – bald überall in Meinerzhagen funktionieren, wenn es nach der Volksbank in Südwestfalen geht. Denn das Geldinstitut hat hier ein Pilotprojekt gestartet, das Signalwirkung für die ganze Region haben soll.

Meinerzhagen - Das Prinzip: Ortsansässige Einzelhändler und Dienstleister erhalten für zwei Jahre ein kostenloses Bezahlterminal, bei dem auch die sonst üblichen Transaktionsgebühren nicht anfallen sollen. Auf Wunsch erhalten die Händler außerdem die Möglichkeit, über dieses System Bargeld an ihre Kunden auszuzahlen. Damit, so betonte Volksbank-Vorstand Roland Krebs beim Startschuss für die Aktion, wolle man „alte Denkmuster“ verlassen und das Bezahlen im Einzelhandel moderner, einfacher und sicherer machen.

Dabei erinnerte er auch an den Trend zum kontaktlosen Bezahlen, der während der Corona-Pandemie Fahrt aufnahm. „Übersetzt auf unser Geschäftsgebiet heißt das: Es muss doch möglich sein, immer und überall mit Karte oder Smartphone bezahlen zu können“, so Krebs, der Meinerzhagen als optimalen Standort für den Testballon bezeichnet. Hier gebe es viele fortschrittlich aufgestellte Unternehmer und Geschäftsinhaber, „die immer wieder Trends und Innovationen antizipiert und aufgegriffen haben“. Diesen Geist wolle man aufgreifen.

Volksbank: Bargeld als „Barriere“ für junge Kunden

Das Bargeld sei für viele Menschen sogar eine Barriere, verstärkt im lokalen Einzelhandel einzukaufen, meint Roland Krebs. Der nicht nur hier darbende Einzelhandel kann seiner Meinung nach sogar gestärkt werden, indem man sich jungen Käuferschichten durch das möglichst flächendeckende Angebot öffnet.



Werben für das Pilotprojekt in Meinerzhagen: (von links) Volksbank-Vorstand Roland Krebs, Payments-Abteilungsleiter Jan Zanger und Teilmarktleiter Sebastian Vogt. © Zacharias, Frank

Kostenloses Bezahlterminal, kostenlose Geldtransfers – und doch schlagen längst nicht alle Einzelhändler in Meinerzhagen zu. Sebastian Vogt, Teilmarktleiter der Volksbank, ist als Botschafter des Projektes vor Ort unterwegs und spricht einerseits von einer „sehr positiven Resonanz“ des Handels auf das Pilotprojekt. Bis zu 50 Teilnehmer erhofft man sich, 18 sind es bislang aber nur. Und warum das so ist, weiß etwa Beate Malek, Inhaberin des „Kaffee Klatsch“ an der Hauptstraße.



Nicht alle Händler in Meinerzhagen sind überzeugt

Die MZ hörte sich in einigen Geschäften der Stadt um: Setzen die Händler auf bargeldloses Zahlen? Und wenn nicht: Was hält sie davon ab? Café-Betreiberin Beate Malek wird deutlich: „Für mich ist Bargeld gerade in der Gastronomie wichtig. Gerade bei kleinen Beträgen, wie sie bei mir anfallen, muss das nicht sein, zumal kaum jemand Trinkgeld darüber gibt. Meine Bedienung hat sich das aber verdient“, betont Malek, die mit einer Teilnahme an der Volksbank-Aktion ausdrücklich „nicht dazu beitragen will, dass das Bargeld irgendwann verschwindet“, wie sie sagt.



Doch auch ein weiterer Aspekt hält einige Einzelhändler offenbar davon ab, am Meinerzhagener Pilotprojekt teilzunehmen: „Die Händler müssen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs ein Volksbank-Konto besitzen“, sagt Teilmarktleiter Sebastian Vogt. Das Angebot steht zwar auch Händlern mit Geschäftskonten bei anderen Geldinstituten offen – und kündigen müssen sie ihr Konto dort natürlich nicht –, doch fällt für ein Zusatzkonto bei der Volksbank ein Mindestbetrag von 9,95 pro Monat an, wenn man sich für das Basispaket „VR-Business Start“ als Kontomodell entscheidet. „Manche Händler lehnen unser Angebot auch mit Verweis auf ihre Hausbank ab“, berichtet Vogt.



Vertragliche Bindung soll nicht aufgegeben werden

Anders verhält es sich beim Weltladen: Der bietet bereits seit längerer Zeit Kartenzahlung an und verfügt auch über ein Volksbank-Konto, arbeitet aber mit einem anderen Unternehmen zusammen, wenn es um bargeldloses Bezahlen geht. „Es wäre zu kompliziert, beide Systeme parallel laufen zu haben“, erklärt Rotraud Berges vom Weltladen-Vorstand. Aber: Trotz der vertraglich festgeschriebenen Transaktionsgebühren soll die Bezahlung auch kleinerer Beträge auch im Weltladen künftig mit zahlreichen Karten möglich sein. Bislang war das nur ab 10 Euro und per Girocard möglich.



Zeiten des Mindestkaufbetrags sind vorbei

Und es gibt weitere Meinerzhagener Händler, die vom bargeldlosen Zahlen überzeugt sind: Etwa Christian und Olga Räbsch vom „Bäcker mit Herz“ an Pollmanns Eck. Auch hier war die Kartenzahlung zwar schon möglich, bevor es von der Volksbank in Meinerzhagen „Cash me if you can“ hieß. Aber: „Wir haben wegen der vergleichsweisen hohen Transaktionsgebühren diese Zahlung erst ab 5 Euro ermöglicht. Jetzt kann auch das 30-Cent-Brötchen per Karte bezahlt werden“, sagt Olga Räbsch, die sich auch mit ihrem Eiscafé an dem Projekt beteiligt und zu jenen drei Anbietern gehört, die noch den Schritt weiter gehen und ab 31. Oktober auf Wunsch auch Bargeld auszahlen. Und davon sollen nicht nur Kunden, sondern auch Händler profitieren. Denn die könnten ihr „Bargeld-Risiko“ dadurch minimieren, wie Sebastian Vogt betont.



Jeden Abend die wichtigsten Nachrichten des Tages von come-on.de per E-Mail. Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter.

Zur Anmeldung