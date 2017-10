Professor Hans-Werner Sinn und die Finanzmechanismen

Der Brexit und die internationale Finanzwelt

+ © Helmecke Im Podium gab es anschließend noch den ein oder anderen lokalen und regionalen Bezug. Auf dem Foto von links Anne Willmes, Hans-Werner Sinn, Volksbankvorstand Roland Krebs, SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat und Reinhard Hoffmann von der Firma Gerhardi Kunststoff. (für Gesamtansicht oben rechts klicken). © Helmecke

Meinerzhagen - Was kommt durch den Brexit auf uns zu? Wie sieht die weltweite Finanzlage aus und wie ist sie einzuordnen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gab am Dienstagabend Professor Hans-Werner Sinn beim fünften Volksbankforum, zu dem die Volksbank im Märkischen Kreis in die Stadthalle eingeladen hatte.