Virales Video: Aufregung um „Klimakleber“ im MK

Von: Thilo Kortmann

Elke Schäfer mit dem Video von vermeintlichen Klimaklebern an der Trotzenburg. Das Video ging am Donnerstagabend, kurz nach der Aktion, viral im Netz und war schnell Stadtgespräch. Die Klimakleber waren aber Schauspieler, die so eine Klebe-Aktion für ein Werbeshooting nachstellten. © THILO KORTMANN

Es ist das Stadtgespräch in Meinerzhagen. Jetzt aber die Aufklärung: Die vermeintlichen Klimaaktivisten gehörten zu einem Werbeshooting von P.AD..

Meinerzhagen – Sie sorgen für Aufregung im ganzen Land: die sogenannten Klimakleber der Letzten Generation. Auch in Meinerzhagen sind diese Aktivisten seit dem vergangenen Donnerstag in aller Munde.

Video ging viral

Für Aufregung sorgt das Video eines Autofahrers, der die Menschen auf der Straße filmte und das kurze Video sofort ins Netz stellte. Das Werk ging viral, auch durch heimische Whats-App-Gruppen.

Im Video sind von Weitem bunt gekleidete Menschen zu sehen, die auf der Straße sitzen. Schnell verbreitete sich die Meinung, dass es sich um Klimakleber handeln müsse, die den Verkehr zum Stillstand bringen wollten.

Hysterie um Klebe-Rebelllen

Die Hysterie um die vermeintlichen Klebe-Rebellen hat sich nun aber als Irrtum herausgestellt. Hinter der Aktion steckt die Meinerzhagener Werbeagentur P.AD. mit Sitz an der Trotzenburg.

„Wir haben mit Schauspielern die Klimakleber nachgestellt. Es war eine Arbeit für einen Kunden“, klärt Andree Höfer, Geschäftsführer der P.AD. Werbeagentur, auf. Das gesamte Shooting sei mit dem Ordnungsamt und der Polizei abgesprochen gewesen, „es musste auch kein Auto oder Sonstiges anhalten“, so Höfer. Kurze Zeit später nach dem Shooting, weiß der Geschäftsführer, habe ganz Meinerzhagen davon gesprochen, „am Donnerstagabend war das schon in aller Munde.“

Meine Schnauze halte ich nicht und ich sage was ich denke. Ich rege mich so richtig auf über die Klimakleber. Es ist Unsinn.

So auch bei Elke Schäfer, Friseurin im Ruhestand, die das Video von einer ihren beiden Töchtern per WhatsApp erhielt. Auch Schäfer war der Ansicht, dass es sich um echte Klimakleber handele. Dass es sich bei der Aktion jedoch nur um die Arbeit der Werbeagentur gehandelt hat, dazu antwortet die 76-Jährige kurz und trocken: „Na toll!“ Ihre Meinung zu den Klimaaktivisten habe sie trotzdem, während sich andere von ihren Verwandten nicht trauten, sich zu äußern, sagt sie.

Auf Auto angewiesen

„Meine Schnauze halte ich nicht und ich sage, was ich denke. Ich rege mich so richtig auf über die Klimakleber. Es ist Unsinn.“ Sie wäre sogar zu den Festgeklebten hingefahren, um ihnen zu wünschen, dass sie dort für 24 Stunden festkleben sollten, „und das bei Wind und Wetter“, so Elke Schäfer. Bei diesen Straßen-Blockaden denke sie an den kleinen Mann, der zur Arbeit oder zum Arzt müsse. Oder an den Lkw, der Lebensmittel transportiere. „Ich bin auch auf das Auto angewiesen, wenn ich einkaufen fahre“, erklärt sie.