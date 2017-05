Noch muss Geld und Arbeit in das Gebäude investiert werden. Die soll im nächsten Jahr dann als „Haus der Kultur“ in neuem Glanz erstrahlen. Die Stiftung ist bereits mit der inhaltlichen Umsetzung des Plans beschäftigt. - Foto: Benninghaus

Meinerzhagen - Die Bezirksregierung hat grünes Licht für die Renovierung der Villa im Park gegeben, die Umbauarbeiten sollen in diesem Jahr angestoßen werden, Mitte nächsten Jahres ist die Fertigstellung geplant. Auf diesen Zeitpunkt arbeitet aber auch der zukünftige Hausherr bereits hin. „Eine wunderbare kreative Aufgabe“, beschreibt Matthias Scholand seine Tätigkeit im Stiftungskuratorium, dessen Vorsitzender er ist.

Mit der Eröffnung der Villa als „Haus der Kultur“ übernimmt die Stiftung die Verantwortung für das Gebäude. Untätig ist sie daher bis dahin keinesfalls. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt werden alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet, damit das denkmalgeschützte Anwesen als sozio-kulturelle Begegnungsstätte etabliert werden kann. Vorstandstreffen habe es gegeben und man arbeite in enger Abstimmung mit der Stadt, berichtet Matthias Scholand. Dabei gehe es beispielsweise um die Gestaltung und die technische Ausstattung. Geplant sei auch ein Besuch der Villa Wippermann in Halver. „Böden, Wände – hier stimmen wir uns mit der Stadt und dem zuständigen Architekten ab“, so der Stiftungsratsvorsitzende weiter.

Dass das 15-köpfige Kuratorium nicht mit Mitgliedern des Rates besetzt worden ist, sondern gezielt mit Menschen, die an Kunst- und Kulturleben interessiert sind, ist für Matthias Scholand ein wesentlicher Punkt: „Die Villa soll eine Einrichtung von Bürgern für Bürger werden.“ Scholand selbst ist als Vorsitzender des Kulturausschusses Mitglied des Gremiums und begleitete die Planungen zur Umgestaltung der Villa von Anfang an – und damit bereits seit dem Jahr 2011, bevor die Villa schließlich im Jahr 2014 von der Stadt gekauft wurde. Viel Arbeit, aber auch viel Herzblut hat er seitdem gern investiert: „Es ist auch ein tolles Projekt, dass man ausgestalten kann“, ist er vom Konzept, das für das alte Gebäude erarbeitet wurde, überzeugt.

Regelmäßige Durchführungen von 50 großen, 25 mittelgroßen und mindestens ebenso vielen kleinen Veranstaltungen sehen die Planungen für eine wirtschaftliche Tragfähigkeit vor. Lesungen, Matinees, Konzerte, Firmenjubiläen – Ideen gibt es viele. Denkbar sei auch, dass standesamtliche Trauungen im Gebäude durchgeführt werden könnten. Sobald man wisse, wann man den Schlüssel bekomme, werde man aktiv in die Werbung gehen. Eine Homepage soll es ebenfalls geben.

Einige Anfragen nach einer Nutzung habe die Stiftung bereits erhalten, so Scholand. „Wir müssen das Ganze mit Leben füllen“, nennt er das große Ziel, für das die Mitglieder des ehrenamtlichen Gremiums engagiert arbeiten möchten.