Vierjähriges Kind bei Unfall in Kita schwer verletzt

Von: Fabian Paffendorf

Ein Rettungshubschrauber brachte das verunglückte Kita-Kind in eine Unfallklinik (Symbolbild). © Paul Zinken/dpa

In einem Kindergarten in Meinerzhagen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem ein vierjähriges Kind verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen, das schwere Verbrühungen erlitt, in ein Krankenhaus nach Hamm.

Meinerzhagen – Am Mittwoch kam es in einer Awo-Kindertageseinrichtung in Meinerzhagen zu einem Unfall, bei dem ein vierjähriges Kind schwer verletzt wurde. Das bestätigte Birgit Buchholz, Geschäftsführerin des Awo Unterbezirks Hagen-Märkischer Kreis auf Anfrage unserer Redaktion.

Laut Erstmeldung soll sich der der Unfall gegen 12 Uhr bei der Essensausgabe ereignet haben. Die Vierjährige, die einer Erzieherin bei der Ausgabe von Suppe helfen durfte, sei in einem unbeobachteten Moment auf den Essenswagen geklettert und mit diesem umgekippt. Obwohl die Erzieherin den Wagen noch habe festhalten können, sei die heiße Suppe über das Kind gelaufen. Das Mädchen habe sich dabei schwere Verbrühungen am Oberkörper, Armen und Beinen zugezogen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind im Anschluss in eine Klinik nach Hamm zur Behandlung.

Awo-Geschäftsführerin Buchholz: „Wir bedauern sehr, dass es zu dem Unfall gekommen ist und sind nun mit allen entsprechenden Stellen in Kontakt, um das Unfallgeschehen aufzuklären“. Neben der Polizei seien die Unfallkasse sowie der LWL involviert. Laut Buchholz ginge es dem verletzten Kind aktuell den Umständen entsprechend. In Lebensgefahr schwebe die Vierjährige nach Kenntnisstand der Awo derzeit nicht.