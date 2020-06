Positives Votum für Leader-Projekte

Meinerzhagen - Leader-Projekte in den Außenbereichen sollen beliebte Plätze noch attraktiver machen. Mit überschaubarem finanziellem Aufwand könnten drei Wanderparkplätze sowie der Grill-, Rast- und Spielplatz in der Butmicke aufgewertet werden.

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (PSVU) waren es insgesamt vier Projekte, die unter dem Oberbegriff „Leader“ von den Kommunalpolitikern ein positives Votum bekommen sollten. Allesamt bei der Ausführung wie auch schon bei der Planung in der Obhut der Stadt. Durchaus nicht selbstverständlich, da gerade bei den bisherigen und ebenfalls bei den anstehenden Maßnahmen auch Vereine, Organisationen und Gruppen mit der Realisierung befasst waren beziehungsweise sind.

In der umfangreichen und durchaus von unterschiedlichen Auffassungen geprägten Beratung gab es vom Grundsatz her ein deutlich mehrheitliches Votum für alle Projekte. Abgestimmt hatte man dennoch auf Antrag der UWG in zwei Teilen. Grund dafür war das aufgeführte Projekt zur Beleuchtung der sogenannten Fischbauchbrücke. Hauptsächlich die Kosten von 73 000 Euro und die Frage, ob es einer derartigen Herausstellung als „Wahrzeichen“ überhaupt bedarf, waren die Kernpunkte der Diskussion. Und auch beim Projekt „Gründerläden“, bei dem neuer Einzelhandel durch günstigen Ladenraum und Unterstützung der Wirtschaftsförderung bei der Umsetzung entstehen soll, gab es Zweifel oder Bedenken der Ausschussmitglieder.