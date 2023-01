Gutachter als Zeuge im Kaffeeklatsch-Prozess

Von: Thomas Krumm

Teilen

Am 10. Juni des vergangenen Jahres überfielen drei Männer das Café „Kaffeeklatsch“. Alle Täter stehen mittlerweile vor Gericht. © Holzhüter

Überraschend positiv hat sich der 22-jährige Angeklagte, der am 10. Juni 2022 mit zwei Mittätern das Café „Kaffeeklatsch“ überfiel, zu seinem Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt Attendorn geäußert.

Meinerzhagen/Hagen – „Dort habe es ihm ganz gut gefallen“, zitierte ihn der Psychiatrische Sachverständige Dr. Brian Blackwell. Er habe sich „wohlgefühlt“ und an einem Deutschkurs teilgenommen.

Der Gutachter musste sich dazu äußern, ob die Urteilsfähigkeit des 22-Jährigen zum Zeitpunkt der Tat möglicherweise durch Drogenkonsum beeinträchtigt war. Trotz mehrerer Joints, die der junge Mann im Verlauf des Tattags geraucht hatte, sah der Gutachter dafür keine Hinweise. Zwar stellte er eine gewisse „Intelligenzminderung“ bei dem 22-Jährigen fest. Ohne das Wissen um sein tatsächliches Alter hätte er ihn aufgrund seiner Äußerungen „für 16 bis 17 Jahre gehalten“.

„Mangelnde Empathie und Reifeverzögerungen“

Der Sachverständige attestierte keine psychiatrischen Auffälligkeiten, aber „mangelnde Empathie und Reifeverzögerungen“. Das moralische Urteilsvermögen des Angeklagten habe aber zumindest nach der Tat funktioniert: „Er weiß genau: Ich durfte das nicht.“

Unübersichtlich waren die Aussagen des in Damaskus aufgewachsenen Syrers über seinen Lebenslauf. Zeitangaben und -verläufe veränderten sich, vieles wusste er nicht mehr. Der Vorsitzende Richter Christian Hoppe sprach von „vielen Widersprüchlichkeiten“ und stellte fest, dass der Angeklagte sich an vieles offenbar nicht mehr erinnere. Dem Gutachter erzählte er von einem schweren Autounfall in Syrien, als er noch ein Kind war. Blackwell hielt es jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass eine Kopfverletzung relevante hirnorganische Veränderungen ausgelöst hatte.

Bereits einschlägig vorbestraft

Nach eigenen Angaben war der 22-Jährige vor etwa sieben Jahren nach Deutschland gekommen – vermutlich mit den großen Flüchtlingsbewegungen in 2015. Nicht nur durch die Teilnahme an dem Raub in Meinerzhagen ließ er Zweifel an seiner Integrationsfähigkeit aufkommen: Trotz seines Alters und des langen Zeitablaufs seit seiner Ankunft als minderjähriger Flüchtling hatte er noch kein Deutsch gelernt. In einem Strafverfahren wurde er wegen einer Körperverletzung verurteilt. „Ein Iraker habe seine Mutter beleidigt“, zitierte ihn der Gutachter. „Da habe er keine andere Möglichkeit gehabt, als ihn zu schlagen.“

Über die Frage zur Schuldfähigkeit des Angeklagten hinaus musste sich der Sachverständige angesichts von dessen erheblichem Drogenkonsums auch zu einer möglichen Unterbringung in einer Entziehungsanstalt äußern. Obwohl sich der 22-Jährige offen für eine Therapie gezeigt hatte, war Blackwell skeptisch: „Er hat den Konsum nicht als Problem wahrgenommen.“ Ein solches Problembewusstsein ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Absolvierung eines Drogenentzugs.

Über die Frage nach den Erfolgsaussichten einer Therapie hinaus stellt sich für die Richter die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Drogenkonsum und der Straftat im Café. Dass er nach dem Überfall von den Mittätern 120 Euro aus der Beute bekommen würde, konnte er bei dem Überfall noch nicht wissen.

Mit den Plädoyers und dem Urteil soll der Prozess am 13. Februar zu Ende gehen.