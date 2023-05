Viele Unfälle: L528 und L707 bereiten Kopfzerbrechen

Von: Sarah Reichelt, Christos Christogeros

Teilen

Tödlich endete ein Verkehrsunfall Mitte April auf der L528 zwischen Halver und Breckerfeld. © FEuerwehr Halver

Die Sperrung der Rahmedetalbrücke im Verlauf der A45 in Lüdenscheid hat für eine Verlagerung der Verkehrsströme gesorgt. Und wo mehr Verkehr fließt, da ist auch die Wahrscheinlichkeit für schwere Unfälle größer.

Meinerzhagen/Halver – Eine dieser Straßen, die nun wohl einer stärkeren Beobachtung durch die Polizei unterliegen soll, ist die L528 zwischen Halver und Breckerfeld. Auch die L707 (Nordhelle) zwischen Meinerzhagen-Valbert und Herscheid-Reblin wird genauer in den Blick genommen.

Beschlossen wurde dies im Rahmen der Sitzung des Netzwerks Geschwindigkeit der Polizei im Märkischen Kreis. Vertreter kommunaler Ordnungsämter, des Kreises und der Polizei waren im Iserlohner Kreishaus zusammengekommen, um die Veränderungen der Verkehrsströme zu erörtern.

Veränderung der Verkehrsströme

Dabei würde in der Öffentlichkeit häufig ein falsches Bild von den Tempo-Messungen vorherrschen. Schließlich zeige dieses Treffen auch, dass die Polizei vor allem an unfallträchtigen Straßen blitze. „Wir wollen dem Eindruck entgegentreten, dass wir da messen, wo es Geld einbringt“, erklärt Mareen Weische, Leiterin der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde.

Für jeden Verkehrsunfall ermittle die Polizei die wahrscheinlichste Unfallursache. Häufig ergebe sich diese aus den vor Ort festgestellten Fakten in einer Kombination mit den Zeugenaussagen. So könnten gezielt Maßnahmen ergriffen werden.

Der Leiter des Verkehrsdienstes, Claus Croce, beleuchtete bei der Sitzung in Iserlohn die Unfallentwicklung der vergangenen fünf Jahre. Dabei spielten auch die veränderten Verkehrsströme seit der Sperrung der Autobahnbrücke über dem Rahmedetal eine Rolle. Einiger der Strecken, die der Polizei und den Ordnungsämtern Kopfzerbrechen bereiten würden, seien die L528 in Halver und die L707 an der Nordhelle.

Tödlicher Unfall

Auf der L528 war es erst vor knapp zwei Wochen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Lkw geriet in den Gegenverkehr und nahm zwei entgegenkommende Fahrzeuge mit. Ein Autofahrer stirbt bei dem Unfall. Eine Frau wurde schwerstverletzt. Betroffen waren außerdem eine Frau und drei Kinder. Die 55-jährige Lkw-Fahrerin rammte zunächst einen Kleinbus, dieser landete im Graben. Danach wurde ein Pkw gegen einen Holzstapel gerammt.

Im Juni 2022 ereignete sich der letzte schlimme Motorradunfall auf der L707 an der Nordhelle. Ein Biker verlor in einer Kurve die Kontrolle, schleuderte über die Gegenfahrbahn und über die Leitplanke hinaus drei Meter tief hinab. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt und kam in die Bochumer Klinik Bergmannsheil mit einem Rettungshubschrauber.

Unfälle auf der L707 zwischen Valbert und Herscheid sind keine Seltenheit. Vor allem Motorradfahrer mussten in der Vergangenheit mehrfach nach Unfällen versorgt werden. archi © rieder

Doch eines der Hauptprobleme dieser beiden Strecken seien Geschwindigkeitsverstöße. Neben der Polizei und dem Märkischen Kreis ahnden auch die größeren Kommunen Verstöße gegen Tempolimits. Seit inzwischen 16 Jahren stimmten sich die Behörden untereinander ab, würden Schwerpunkte definieren und Strategien absprechen. Dazu gehörten deutlich häufigere Kontrollen an unfallträchtigen Strecken. An solchen Straßen würden immer wieder in vorgegebenen Abständen Radarwagen und Messsysteme auch an mehreren Tagen hintereinander postiert.

Kontrolldichte mit der höchsten Nachhaltigkeit

Das Netzwerk Geschwindigkeit folge einer Empfehlung der Universität Köln. Die Wissenschaftler ermittelten eine Kontrolldichte mit der höchsten Nachhaltigkeit. Pkw-Fahrer sollten immer mit einer Messstelle rechnen müssen. Und genau diese Taktik scheine aufzugehen: Weniger Geschwindigkeitsverstöße und weniger schwere, durch Tempoverstöße verursachte Unfälle würden den Wissenschaftlern recht geben. So könnten immer wieder Schwerpunkte aufgegeben werden zugunsten anderer Unfallstrecken.

Neben der L707 zwischen Meinerzhagen und Herscheid sowie der L528 in Halver würden auch die B229 in Werdohl, die B515 „Hönnetal“ zwischen Balve und Menden sowie die B229 in Lüdenscheid der Polizei Kopfzerbrechen bereiten.