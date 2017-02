Pampersgeneration feiert mit beim Kinder-Karneval

Valbert - Um jecken Nachwuchs, da brauchen sie die Karnevalisten in Valbert keine Sorgen zu machen. Denn zum Kinderkarneval in die Ebbehalle kamen nicht nur die Schulkinder, auch die Pampersgeneration und viele Neugeborene feierten schon kräftig mit.

Auf eine volle Ebbehalle blickten Prinz Tim und Prinzessin Jacqueline bei der Prinzenproklamation. „Lot Gohn, liebe Kinder, es ist wieder so weit, die Ebbehalle haben wir heute im Griff, es ist Narrenzeit. Heute Nachmittag machen wir ein tolles Fest, da geben wir Mama und Papa noch den Rest“, begrüßte Prinz Tim seine Anhänger. Umringt war er auch auf der Bühne von den Kleinsten, den Ebbeflöhen, sowie den Ebbesternen, den Valberter Konfettis und auch den Funkenmariechen - keine Altersgruppe fehlte.

+ Auch die Jüngsten feierten mit. © Gertrud Goldbach

Durch das Programm führten in diesem Jahr Linus Groll und Felix Berger und als Verstärkung haben sich beide Yago Böhme hinzu geholt. Eine emotionale Pause nach der Prinzenproklamation gab es nicht. Die Ebbesterne standen auf dem Programm und tanzten sich in die Herzen der Kinder. Clown Olli aus Köln hatte im Anschluss daran ein Leichtes, die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zu ziehen. Lustige Späße machte er auf der Bühne, lockte sie wie der Rattenfänger von Hameln von der Bühne weg und zog mit ihnen durch den Saal. Immer größer wurde seine Fangemeinde und so hatte er keine Not, für seine Bühnenspiele Mitmacher zu bekommen.