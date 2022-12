Viele Meinerzhagener engagieren sich ehrenamtlich

Von: Simone Benninghaus

Viele Menschen engagieren sich auch in Meinerzhagen ehrenamtlich, um anderen zu helfen. © Oliver Berg

Weihnachten gilt auch als Fest der Nächstenliebe, und eben diese Liebe am Nächsten zeigt sich durch ehrenamtliches Engagement und Hilfsbereitschaft auf vielfältige Weise und ist gerade in Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, wichtig und wertvoll. Wir möchten daher Meinerzhagenerinnen und Meinerzhagener vorstellen, die sich engagieren – stellvertretend für alle, die das auf unterschiedlichste Weise tun.

Für die AHRche

Stefan Busch ist Elektromeister und engagiert sich für die AHRche im Ahrtal: „Nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr war mein spontaner Entschluss, dorthin zu fahren. Es kann jeder von uns in solch eine Notlage kommen. Ich wäre dann auch froh, wenn ich Hilfe bekommen würde. Die Menschen in Ahrweiler sind es auch. Wie man dort willkommen geheißen wurde – das kann man gar nicht beschreiben. Bis heute bin ich mit meiner Familie und Mitarbeitern meines Elektrobetriebs schon oft dort gewesen und fahre immer noch hin, weil die Hilfe immer noch notwendig ist. Mittlerweile sind Freundschaften entstanden.“



Für das Soziale Bürgerzentrum

Annegret Grigoleit engagiert sich seit Oktober vergangenen Jahres im Sozialen Bürgerzentrum Mittendrin. „Eigentlich habe ich nur gefragt, ob Kuchen-Spenden gebraucht werden. Da wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzuarbeiten.“ Eigentlich einmal wöchentlich kümmert sie sich um das Café-Angebot, aber wenn sie gebraucht wird auch öfter: „Es macht mir große Freude, weil man mit Menschen zusammen ist. Ich merke, dass viele von ihnen Redebedarf haben. Dann höre ich einfach zu. Manchmal kann ich auch meine eigene Gedanken wiedergeben und vermitteln, dass man sich auch selbst aus einem Tief herausholen muss und sich nicht hängen lassen darf. Es ist hier einfach ein netter Austausch. Das Mittendrin ist eine Begegnungsstätte für alle.“



Für die Tafel

Karin Jahnke engagiert sich für die monatliche Ausgabe der Meinerzhagener Tafel, seit es dieses Angebot gibt. Im Wilhelm-Langemann-Haus ist die 83-Jährige im Besuchsdienst tätig: „Nachdem ich in Rente gegangen war, wollte ich einfach etwas Gutes tun. Ich wollte helfen. Mir geht es gut und ich möchte den Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Deswegen arbeite ich bei der Tafel mit. Hier und auch bei den Besuchen im Seniorenheim spürt man die Dankbarkeit der Menschen. So geben sie mir jedes Mal etwas zurück. Wenn ich zu Besuchen ins Wilhelm-Langemann-Haus gehe, tut es mir auch gut.“



Für die Feuerwehr

Denis Bremer engagiert sich seit seinem 14. Lebensjahr für die Feuerwehr: „Zunächst in der Jugendfeuerwehr, danach als Jugendwart und in der aktiven Wehr im Löschzug Valbert. Durch die Feuerwehr habe ich die Möglichkeit, anderen Menschen in Notlagen zu helfen und sie zu schützen. Der starke Zusammenhalt und die tolle Kameradschaft ist bemerkenswert und es macht Spaß, hiervon ein Teil zu sein. Darüber hinaus macht es mich stolz, durch die Arbeit als Jugendwart den Jugendlichen mein Wissen weitergeben zu können und sie so hoffentlich als den so wichtigen Nachwuchs für die Feuerwehr zu gewinnen. Wir haben viel Spaß miteinander und es ist immer wieder schön, zu sehen, wie aus der Jugend von heute Kameraden von morgen werden.“



Für Senioren

Edda Dahlhaus engagiert sich nicht nur bei der Meinerzhagener Tafel, sie zählt auch zum Mittendrin-Team und zu den Braunschen Frauen. „Ich lerne viele Menschen kennen, mit denen ich sonst nie zusammen getroffen wäre. „Der Blick für diejenigen, denen es nicht so gut geht, wird geschärft und die positiven Erfahrungen bereichern mein Leben. Der monatliche Nachmittag, der mit den Braunschen Frauen monatlich im Wilhelm-Langemann-Haus organisiert wird, ist ein gesellschaftliches Highlight für die Bewohner und eine Unterstützung für die Mitarbeiter, die mit Pflege und Versorgung beschäftigt sind.“ Fähigkeiten, die sie früher als Erzieherin benötigte, könne sie jetzt wieder anwenden, sagt die ehemalige Kita-Leiterin. „Und von den Senioren bekommt man viel Wertschätzung.“ Seit sie bei der Tafel helfe, habe sie Hochachtung vor den Beschäftigten im Einzelhandel. „Konserven und Lebensmittel einzuräumen – das ist körperlich anstrengend.“



Für Flüchtlinge

Susanne Berndt engagiert sich als zweite Vorsitzendes des Awo-Ortsvereins, darüber aber weit über das „reine“ Vorstandsamt hinaus. Menschen mit besonderen Bedarfen, Menschen in außergewöhnlichen und schwierigen Lebenssituationen liegen ihr am Herzen. Die Meinerzhagenerin versteht sich als Netzwerkerin: „Für andere da zu sein, das ist etwas, was ich quasi mit der Muttermilch aufgenommen habe und somit ein großes Selbstverständnis für mich ist. Menschen in den Blick zu nehmen ungeachtet dessen, woher sie kommen, ist mir ein großes Anliegen. Dabei orientiere ich mich stark an den christlichen Werten, die mein persönliches Leben und Handeln prägen. Das Gebot der Nächstenliebe spielt dabei sicherlich die größte Rolle.“ Mit dem ersten runden Tisch zum Thema Flüchtlinge 2014 hatte sich ihr Engagement deutlich verstärkt und nimmt heute – durch den Ausbruch des Ukraine-Krieges – einen großen Teil ihres Alltags ein. Damals entstand unter anderem auch ein Haushaltwarenlager, das reaktiviert wurde, und das internationale Familiencafé. Während der Corona-Pandemie sei ihr deutlich geworden, wie sehr die Menschen auf eine persönliche Unterstützung angewiesen sind. „Ämter, Behörden waren geschlossen, waren oft nur telefonisch oder mit Terminvergabe erreichbar und das machte es den Menschen mit fehlenden Sprachkenntnissen besonders schwer ihre Belange selbstständig zu regeln. Da kam auch ich einige Male schon an meine Grenzen, zeitlich, fachlich und auch körperlich war das fast nicht mehr zu leisten.“ Auch für die Fluthilfe setzte sich Susanne Berndt ein, half, Spendengelder und Hilfsgüter zu verteilen. Warum Engagement ihrer Meinung nach so wichtig ist? „Das kann ich ganz kurz beantworten“, sagt sie: „Es geht um Menschen, die in Not geraten sind und die Hilfe benötigen. Es geht nicht um ,Wollen‘ oder ,Können‘, es geht ums ,Machen‘. Wenn ich die Zeit und die Kraft habe und solange ich gesund bin, werde ich Menschen unterstützen, mit den Gaben und Fähigkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Für mich ist das ein großes Geschenk, das ich nicht einfach nur ins Regal stelle und es anschaue. Ich habe dieses Geschenk auf meinen Lebensweg mitbekommen, um es zu nutzen. Das gibt mir eine große, tiefe Zufriedenheit.“



Für „Weihnachten im Schuhkarton“

Kristin Gogarn widmet „Zeit und Kraft“ der Evangelischen Kirchengemeinde Valbert und der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Dieses Engagement ist ihr wichtig, sagt sie. „Wer das Leben mitgestaltet, kann gute Zustände erhalten oder schlechte Zustände durch Mitarbeit und Impulse verbessern. Es gibt so viele Dinge, die es wert sind, sich für sie einzusetzen – da ist für jeden etwas dabei. Mir bedeutet die ehrenamtliche Arbeit, dass ich etwas zurückgebe: Ich wurde ohne mein Zutun in ein ,Erste-Welt-Land‘ geboren, habe ein Dach über dem Kopf, Wasser aus der Leitung, ein Bett und noch so einiges, was nicht lebensnotwendig ist. Wie könnte ich dieses Glück für mich allein beanspruchen, ohne an die zu denken, denen es nicht gut geht? Es bedeutet mir auch, die Privilegien, die wir hier in Deutschland haben, nicht als Selbstverständlichkeiten hinzunehmen und dankbar zu bleiben“, so Kristin Gogarn. Die ehrenamtliche Arbeit habe ihr geholfen, ihre Begabungen und Grenzen zu entdecken, Fähigkeiten zu verbessern und immer wieder Neues auszuprobieren, sagt die Valberterin.