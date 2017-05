Viele Kreuze sind schon gesetzt: Trend zur Briefwahl

Meinerzhagen - Meinerzhagener Frühling, Autoschau, Kirchenchorjubiläum, Muttertag – volles Programm am Sonntag, und vielleicht ein Grund, warum viele Meinerzhagener einen Termin schon „abgearbeitet“ haben. „Bereits am Dienstag haben wir die Zahl der Briefwähler der letzten Landtagswahl geknackt“, so Wahlexperte Wolfgang Nagl. Kein Wunder: „Wir hatten mehr Briefwahlanträge als jemals zuvor.“

29,48 Prozent der Wähler nutzten bei der letzten Landtagswahl die Möglichkeit der Briefwahl. Warum die Kreuzchen auch diesmal von vielen Meinerzhagenern bereits vor dem Wahltag am kommenden Sonntag gesetzt wurden, darüber lasse sich nur spekulieren, meint Wolfgang Nagl, bei der Stadtverwaltung federführend in Sachen Landtagswahl. „Das kann für eine hohe Wahlbeteiligung sprechen, liegt vielleicht aber auch daran, dass am Sonntag viele andere Veranstaltungen stattfinden. Manche haben vielleicht einfach etwas vor, planen einen Ausflug und wählen daher lieber früher“, so einige Vermutungen. Auch Wähler, die nicht so gut zu Fuß seien, würden meist von ihrem Briefwahlrecht Gebrauch machen.

Grundsätzlich werde darauf geachtet, dass die Wahlräume gut erreichbar seien. „Aber wir sind eine Flächengemeinde“, so Nagl. Da könne es im Ebbegebiet und im Listertal auch schon mal schwierig werden, das Wahllokal zu Fuß zu erreichen.

Insgesamt 20 Stimmbezirke gibt es im Stadtgebiet. Sie sind am Sonntagmorgen ab acht Uhr besetzt. Für jeden Bezirk sind acht Wahlhelfer eingeteilt. Im Rathaus seien ebenfalls mehrere Mitarbeiter mit dem Wahlgeschehen beschäftigt, hinzu kämen die vier Briefwahlvorstände. Insgesamt sind am Sonntag damit rund 200 Wahlhelfer im Einsatz. „Dass wir genügend Wahlhelfer gefunden haben, rechne ich allen Beteiligten hoch an“, bedankt sich Wolfgang Nagl schon jetzt. Besonders in Großstädten werde es immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. Es könne sogar ein Ordnungsgeld verhängt werden, da grundsätzlich eine gesetzliche Verpflichtung bestehe. „Bei uns hat es zum Glück aber bisher immer gut geklappt.“

Die Wahllokale wurden gestern mit dem entsprechendem Interieur bestückt. Neben der Wahlurne gehören auch Tische und Stühle dazu: „Im Wahlraum im Kindergarten können wir ja niemandem zumuten, den ganzen Tag auf kleinen Kinderstühlchen zu sitzen“, erläutert Nagl.

Besonders viel zu tun werden Sonntagabend die Helfer im Briefwahllokal im Rathaus haben. „Da hat es sich bewährt, dass wir die Zahl wie bereits bei der Kommunal- und Europawahl 2014 von drei auf vier erhöht haben.“ Das Auszählen beginnt nach der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Kleinere Bezirke seien schnell ausgezählt, bei größeren könne das Ganze schon mal zwei bis zweieinhalb Stunden dauern. Ergebnisse werden ab 18 Uhr auch im Ratssaal per Beamer öffentlich präsentiert.