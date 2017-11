Viele kleine und große Teilnehmer beim Laternenumzug in Valbert

+ © Benninghaus Kinderwagen, Buggys und viele Laternen – so ging es durchs Ebbedorf. Glücklicherweise konnten die Regenschirme meist geschlossen bleiben. © Benninghaus

Valbert - Unzählige Laternenlichter erstrahlten am Freitagabend im November-Grau. Trotz des ungemütlichen Nieselwetters zogen kleine Laternenträger, Mamas, Papas, Großeltern und große Geschwister durchs Ebbedorf – die Kleinsten in Regenhosen und die Laternen in Folie sicher verpackt.