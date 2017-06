Viele Einsätze für die Feuerwehr

Meinerzhagen - Arbeitsreich waren die vergangenen Tage für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Meinerzhagen. Bereits in der Nacht zum Samstag waren immer wieder Nachlöscharbeiten im Industriegebiet Am Rottland nötig, wo in der Nacht zuvor ein Firmengebäude komplett ausgebrannt war.

Und kaum hatte das Sommerfest des Löschzuges 1 am Samstag Fahrt aufgenommen, wurden die Wehrmänner mit Sirenenalarm schon wieder zu einem Einsatz an denselben Brandort gerufen, weil erneut Brandnester aufgetreten waren. Auch der Löschzug Willertshagen war am Samstagabend umgehend vor Ort. Atemschutzgeräteträger sondierten die Lage in den Gebäudetrümmern, aus denen Rauch aufstieg, und machten das Brandnest aus, das anschließend mit Löschschaum geflutet wurde, um das Feuer zu ersticken.

Weitere Einsätze gab es in der Nacht zum Samstag durch Brände in einer Filteranlage bei der Firma Otto Fuchs und wegen brennender Blumenkübel auf dem Dach des Aldi-Supermarktes an der Lindenstraße.

Der Löschzug Haustadt musste darüber hinaus am Sonntag ausrücken, um einen Baum zu entfernen, der auf der Straße von Mühlhofe nach Rinkscheid lag. Der Löschzug rückte mit der Besatzung des HLF 10 aus. Gestern Mittag folgte noch ein Unfall auf der Sauerlandlinie, bei dem der Löschzug Meinerzhagen technische Hilfe leisten musste. In Höhe des Ratsplatzes Drögenpütt war eine 21-jährige Frau als Altenkirchen mit ihrem Peugeot verunglückt. Sie fuhr in Richtung Dortmund, als die die Fahrspur wechseln wollte. Sie bemerkte gerade noch, dass das nicht ging, weil ein anderes Auto kam. Allerdings verlor die Frau die Kontrolle über ihren Wagen, als sie das Steuer herumriss, um den Zusammenstoß zu verhindern. Sie prallte stattdessen in die Mittelleitplanke. Die Hauptfahrbahn war vorübergehend gesperrt, der Verkehr wurde über den Stadtstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die 21-Jährige wurde verletzt ins Krakenhaus gebracht.