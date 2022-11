Viele Besucher bei der Biermesse der Jungschützen - mit Fotogalerie

Von: Gertrud Goldbach

Die 15 Biersorten wurden thematisch aufgeteilt in fünf verschiedenen Buden, wie hier der Après-Ski-Bude, angeboten. Andere Themenbereiche waren die Buden Sommersonne, Norddeutschland, Westfalen oder International. © Gertrud Goldbach

Die besten regionalen und ausländischen Biere probieren und dazu noch leckeres Essen und gute Musik genießen, das konnten die Besucher am Wochenende auf der Biermesse in der Listerhalle in Hunswinkel.

Hunswinkel – Zum 13. Mal richtete der Listertaler Prinzenclub die Messe aus. Im Angebot waren Biere von 15 Brauereien, nach Themen aufgeteilt auf fünf Bierbuden. So gab es in der Après-Ski-Bude andere Spezialitäten als in der Bude Sommersonne, Norddeutschland, Westfalen oder International. Als neues und interessantes Geschmackserlebnis wurde das Bier Salitos Ice angepriesen, das den Geschmack von Eisbonbons imitierte. Alkoholfreie Biere waren bei den 15 Sorten nicht dabei. Aber auch wer auf Alkohol verzichten wollte, fand auf der Getränkekarte genügend Alternativen. Die meisten Besucher der Biermesse hatten sich vorgenommen, möglichst viele verschiedene Bierspezialitäten zu kosten. Sie hatten daher vorab eine Rückfahrt mit den Eltern oder Freunden organisiert. Die Mitglieder des Allgemeinen Schützenvereins (ASV) nahmen ein Taxi.

Doch nicht nur der ASV war als befreundeter Verein nach Hunswinkel gekommen. Auch Mitglieder des Rinkscheider, des Valberter und des Listerscheider Schützenvereins und des Schützenvereins Oberelspe ließen sich das Event nicht entgehen.



Alle Besucher in der Listerhalle waren gut gelaunt und hatten Lust auf Party. Da gab es eine Gruppe junger Männer, die gerade von einem Mallorca-Trip zurückgekehrt war. Für sie verlängerte die Biermesse den Urlaub um einen Tag. Andere Gäste reisten aus den umliegenden Dörfern und Städten von Attendorn bis Oberelspe an.



Dass alles an diesem Abend so gut klappte, dafür sorgten die gut 40 Mitglieder des Listertaler Prinzenclubs sowie die Jungs der Kiersper Tornados an der Eingangskontrolle. Dave Curtis aus Attendorn hatte seinen Platz am Plattenteller und sorgte mit seiner Musik dafür, dass die Tanzfläche gut gefüllt war. Gegen den kleinen Hunger zwischendurch half das Angebot im Food-Truck „Burger and Friends“. Viel Spaß, tolle Musik und natürlich jede Menge Bier: Die schon traditionelle Biermesse des Prinzenclubs in der Listerhalle entwickelte sich auch am Samstagabend rasch wieder zu einer flotten Party.