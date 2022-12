Viele Besucher bei Cola-Trucks und Adventsmarkt in Meinerzhagen

Von: Klaus Schliek

Als echter Publikumsmagnet erwiesen sich die Coca-Cola-Trucks auf dem Otto-Fuchs-Platz. © Wirth, Rüdiger

Ein Hauch von Winter begleitete am Wochenende den Adventsmarkt auf dem neu gestalteten Gelände rund um die Jesus-Christus-Kirche. Gut 40 Stände gab es im Außenbereich und in dem zum Kreativ-Zentrum umfunktionierten Gemeindehaus. Hinzu kam als Höhepunkt am Sonntagnachmittag das parallel laufende Coca-Cola-Festival mit den drei eindrucksvollen US-Trucks und der atemberaubenden Hightech-Show auf dem Otto-Fuchs-Platz.

Meinerzhagen – „Alles richtig gemacht“, darf man nach zwei erlebnisreichen Tagen in Richtung des Organisationsteams vom Stadtmarketingverein um die Geschäftsführerin Davina Falz und ihre Kollegin Ivonne Adamos sagen. Zusammen mit Helferinnen und Helfern sowie engagierten Sponsoren gab es so nach der Corona-Zwangspause einen gelungenen Neustart des Marktes.

Das sah auch der stellvertretende Bürgermeister Volkmar Rüsche so, der die Veranstaltung am Samstagnachmittag eröffnete. „Über 30 Institutionen, Gruppen und Vereine sowie eine Reihe von Einzelpersonen unserer Stadt sorgen mit weihnachtlichen Klängen, selbst hergestellten Kostbarkeiten sowie mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken dafür, dass bei den Marktbesuchern vorweihnachtliche Stimmung aufkommt“, lobte er.

Volkmar Rüsche erinnerte bei all der Freude aber auch an Familien, die von Krieg, Terror und Gewalt heimgesucht werden. Verbunden damit war ein Willkommensgruß an die Menschen, die wegen des Krieges ihr Heimatland verlassen mussten und nun dauerhaft oder vorübergehend in Meinerzhagen ein Zuhause gefunden haben.

Die offizielle Eröffnung mit (von links) dem stellvertretenden Bürgermeister Volkmar Rüsche, Stefan Thomas, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, Mitorganisatorin Ivonne Adamos sowie die Vorstandsmitglieder Torsten Schmale und André Kattwinkel. © Klaus Schliek

Ob bei Tageslicht oder während der Dunkelheit bei Laternen-, Kerzen- und sogar Feuerschein: Am Wochenende wurde der Besuch auf dem Adventsmarkt zu einem Erlebnis. Beim Ski-Klub gab es, wie an anderen Vereinsständen auch, mit Jägerkakao, Jagertee und Glühwein wärmende Getränkespezialitäten. Eindrucksvoll war die Zubereitung des Spießbratens am Stand der Freien evangelisch-christlichen Gemeinde. Die Firma Krugmann präsentierte ihre Weihnachtsspirituosen und Tanja Hoppe lud zur Ausstellung ihrer Keramik- und Töpferarbeiten in ihr direkt neben dem Festgelände befindliches Fachgeschäft ein. Dies sind nur einige Beispiele für die vielen ansprechenden Angebote.

Streichelzoo: Der Esel aus der „lebendigen Krippe“ war besonders zutraulich. © Klaus Schliek

Das musikalische Rahmenprogramm gestalteten der Meinerzhagener Kinderchor, der Chor der Freien evangelisch-christlichen Gemeinde, die Meinhardusmusikanten, der Unterstufenchor des Evangelischen Gymnasiums, der Posaunenchor der Jesus-Christus-Kirche, die Kohlberg-Spatzen, Volme-Vocal, der MGV Volmequelle-Scherl und Among Friends. Ein Höhepunkt war am späten Samstagnachmittag das adventliche Konzert der jungen Sängerinnen und Sänger des Gymnasiums in der voll besetzten Kirche. Über Lautsprecher wurden dabei die Lieder auf den Kirchplatz übertragen. Die musikalische Leitung lag bei Michael Otto.