Wider die wilde Werbung

Meinerzhagen - Klappern gehört zum Handwerk, heißt es. Doch manch einem Kommunalpolitiker war dieses Klappern in den vergangenen Jahren in Meinerzhagen mitunter zu laut. Und so will die Stadtverwaltung eine sogenannte Werbeanlagensatzung auf den Weg bringen, die der bunten Schilder- und Folienvielfalt ein Ende bereiten könnte.

Großen Anteil an dieser Satzung hat offenbar ein Gebäude an der Bahnhofstraße, das schon in den Jahren 2015 und 2016 für Gesprächsstoff in den Ausschüssen sorgte. Damals hatte ein Werbeanlagenbetreiber für die besagte Immobilie eine etwa zwei mal drei Meter große Werbetafel an der Fassade in Richtung Bahnhof platzieren wollen.

Nachdem die Politik sich im Mai 2015 zunächst gegen eine solche Tafel ausgesprochen hatte, musste sie ein Jahr später die Kehrtwende vollziehen. Denn: Bei einem Ortstermin hatte eine Vertreterin des Verwaltungsgerichts Arnsberg bemängelt, dass sich die Stadt bei der Ablehnung nicht – wie geschehen – auf die sogenannte Erhaltungssatzung berufen könne. Notwendig sei vielmehr eine Gestaltungssatzung, die es damals aber nicht gab. Doch das könnte sich bald ändern.

„Großflächige Werbeanlagen sind in der Politik immer mal wieder aufgestoßen“, erinnert sich Friedrich Rothaar, Fachbereichsleiter Technischer Service, an manch eine Diskussion in Ausschüssen und Rat.

Dabei habe sich die Kritik nicht nur gegen Werbetafeln wie jene an der Bahnhofstraße gerichtet, sondern auch gegen großflächige Lichtreklamen wie seinerzeit beim Matratzenlager Concord an der Hauptstraße. „Wir haben ja im Innenstadtbereich immer noch einen großen Teil historischer Bebauung. Mit einer Satzung können wir verhindern, das Fassaden verunstaltet werden“, erklärt Rothaar, der auch großflächige Fensterfolien wie an der neuen Wettannahmestelle an der Hauptstraße im Fokus hat.

Eine Werbeanlagensatzung sei auch insofern sinnvoll, da sie mit anderen Bestrebungen, das Ortsbild aufzuwerten, Hand in Hand gehe, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt. So soll auch das Fassadenprogramm, das im Rahmen der Regionale umgesetzt wird, zur Verschönerung des Innenstadtbereichs beitragen.

Reguliert werden könnten etwa die Größe und Form, das Material oder auch die Art der Beleuchtung von Werbeanlagen (siehe Info-Kasten). In seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 26. Juni, soll zunächst der Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt (PSVU) die neue Satzung auf den Weg bringen. Ein Entwurf dafür liegt noch nicht vor. Er soll durch ein externes Büro zum Preis von 6000 bis 10 000 Euro erstellt werden.

Übrigens: Bereits existierende Werbeanlagen genießen – wie immer in solchen Fällen – Bestandsschutz. Zu einer Deinstallation dürfte also auch die neue Satzung nicht führen. Wohl aber zur Verhinderung neuer Anlagen.