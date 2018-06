U3-Betreuung in Meinerzhagen ausbaufähig

Meinerzhagen - Es bleibt dabei: Bei der Versorgung im U3-Bereich hinkt Meinerzhagen allen anderen Kommunen im Zuständigkeitsbereich des Märkischen Kreises hinterher. Mit einer Versorgungsquote von 21,7 Prozent ist die Volmestadt abgeschlagenes Schlusslicht.

Die Zahlen sind eindeutig: Nach Angaben des Kreisjugendamtes wird es in Meinerzhagen im kommenden Kita-Jahr 605 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren geben. Aber nur 131 von ihnen können tatsächlich betreut werden – sei es in Kindertagesstätten (87) oder durch Tagesmütter bzw. -väter (44).

Die daraus resultierende Versorgungsquote ist vom einst von der Landesregierung geforderten Planwert von 33 Prozent weit entfernt. Und so betont Matthias Sauerland, Fachdienstleiter beim Märkischen Kreis, auch in diesem Jahr, dass diese Quote mit Vorsicht zu genießen sei. Denn die Zahl der Kinder etwa aus baptistischen Familien müsse von der Gesamtzahl der anspruchsberechtigten Kinder im U3-Bereich abgezogen werden. Mitglieder dieser Glaubensgemeinschaft schicken ihren Nachwuchs bekanntlich seltener in die öffentlichen Kindergärten.

„Im Bereich der Drei- bis Sechsjährigen müssen wir immer etwa 100 Kinder abziehen, denn die kommen einfach nicht“, sagt Sauerland. Für den U3-Bereich will er solch ein Vorgehen aber vermeiden, denn das würde nur zu Schönrechnerei führen. „Und damit wäre niemandem geholfen“, sagt der Fachdienstleiter. Schließlich stehe fest, dass Meinerzhagen in jedem Fall weitere U3-Plätze benötigt. „Und dafür sollten alle Beteiligten an einem Strang ziehen.“ Ein wichtiger Schritt zu einer besseren Versorgung sei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes bereits im vergangenen Jahr gelungen: So habe man deutlich mehr Tagespflegekräfte akquirieren können.

597 Plätze verplant, 590 verfügbar

Keine Frage: Von einem Überangebot an Plätzen, sei es im U3- oder im Ü3-Bereich, keine Rede sein. 597 Plätze sind für das kommende Kita-Jahr verplant, zur Verfügung stehen in den zwölf beim Kreis aufgeführten Einrichtungen aber nur 590.

Wichtig für Eltern: Die Zahlen sind ständigen Schwankungen ausgesetzt, sodass sich die beim Märkischen Kreis zuletzt im Jugendhilfeausschuss verkündeten Daten mittlerweile geändert haben könnten. „Das ist ein Kommen und Gehen, sei es durch Umzug oder Verzicht auf einen Platz“, erklärt Matthias Sauerland.

Rappelkiste ist größte Einrichtung der Stadt

Die größte Zahl an U3-Plätzen halten in Meinerzhagen die beiden Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt bereit: Die Kita Rappelkiste und die neue Kita Farbenspiel an der Butmicke kommen auf jeweils 16 Plätze für Kinder, die jünger sind als drei Jahre. Die Rappelkiste Zum Eickenhahn ist mit insgesamt 79 Plätzen zudem die größte Einrichtung ihrer Art in der Volmestadt.