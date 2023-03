Spitze im Make-up: Meinerzhagenerin nimmt an Wettbewerb teil

Elena Strukaceva macht in ihrem Salon „Beauty by Alena“ Permanent Make-up – und nimmt damit an Wettbewerben teil. Der Nächste findet Anfang April auf der Beauty Messe in Düsseldorf statt. © Schröder

Elena Strukaceva hat sich gegen viele andere Bewerber durchgesetzt und tritt am 1. April bei den Permanent Beauty Masters auf der Beauty Messe in Düsseldorf an. Dort stellt sie ihr Können im Permanent Make-up unter Beweis.

Meinerzhagen – 2014 schloss Strukaceva ihre Ausbildung mit dem Diplom zur dermatologisch geprüften Make-up-Artistin ab. Anschließend arbeitete sie als Kosmetikerin. „Ich habe neben zehn anderen von ihnen gearbeitet. Ich musste etwas Neues machen. Etwas, dass mir Spaß macht”, sagt sie. Sie wollte sich vielen anderen Anbietern abheben. Das Permanent Make-up sagte ihr vorerst gar nicht zu, bis sie neue Techniken wie das Microblanding oder die Pudertechnik entdeckte, mit denen sich natürlichere Ergebnisse erzielen ließen. So erlernte die junge Kosmetikerin die Techniken des Permanent Make-up und eröffnete 2015 ihren Salon „Beauty by Alena” in Meinerzhagen.

Schulungen für Permanent Make-up

Eine sterile Kosmetikliege, viele Gerätschaften – das Behandlungszimmer von Elena Strukaceva aus. An der Wand: Viele Pokale, Urkunden und Zertifikate, denn die Meinerzhagenerin kann einige Erfolge vorweisen. 2021 gewann sie die World Universal League für Permanent Make-up, sie ist internationale Schiedsrichterin bei Meisterschaften und Sprecherin auf unterschiedlichen Events, um ihre Techniken zu präsentieren. Des Weiteren bietet sie in Meinerzhagen Schulungen für Permanent Make-up an. Dabei handelt es sich um eine kosmetische Tätowierung. Im Gegensatz zu einem klassischen Tattoo werden die Farbpigmente beim Permanent Make-up aber nur in die oberen Hautschichten eingebracht – das Ergebnis hält dadurch etwa zwei Jahre. Elena Strukaceva hat sich in ihrem Salon auf die Verschönerung von Lippen, Lidstrichen und Augenbrauen spezialisiert. „Das Permanent Make-up verschmiert nicht. Es geht nicht weg“, hebt sie die Vorteile einer solchen Behandlung hervor. Viele ihrer Kunden würden im Schichtdienst arbeiten und müssten durch ein permanentes Make-up nicht mehr so früh aufstehen, um sich aufwendig zu schminken. Andere erhalten durch die Beauty-Behandlung Augenbrauen, die sie aufgrund von Krankheiten zuvor verloren haben. Ihre älteste Kundin sei 83 Jahre alt gewesen, erzählt Strukaceva.

Genauigkeit und Hygiene

Auf der Beauty Messe wird sie zweieinhalb Stunden Zeit haben, um vor einer Jury ihre Fähigkeiten zu präsentieren. Dabei achteten die Fachleute auf die Genauigkeit der Tätowierung, die Einhaltung der Form, aber auch die Hygiene während der Behandlung.

„Die Arbeit ist nicht einfach, weil man mit dem Gesicht arbeitet. Wenn ich etwas falsch machen würde, bleibt das erst mal“, erzählt die Kosmetikerin, die aber natürlich auf einen Erfolg beim Wettbewerb: „Ich will unsere kleine Stadt dort gut präsentieren.“ Liv Schröder