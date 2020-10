Vermisstensuche im MK: Polizeihubschrauber findet Frau leicht verletzt auf

Die Polizei suchte am Dienstag in Meinerzhagen nach einer Frau. (Symbolbild)

Die Polizei hat die Bevölkerung im Märkischen Kreis am Dienstag um Mithilfe gebeten. In Meinerzhagen wurde eine demente Frau vermisst. Die Suche mit einem Polizeihubschrauber war erfolgreich.

Meinerzhagen/Lüdenscheid - Die Frau konnte am Dienstagmittag mit Hilfe des Hubschraubers leicht verletzt im Bereich Am Stadion am dortigen Viadukt gefunden werden. Die Rettungskräfte und die Polizei kümmerten sich um die Seniorin.

Die Frau war zuletzt am Montag gegen 17 Uhr gesehen worden. Die Polizei beschrieb sie als „zeitlich und räumlich desorientiert“. Der Polizeihubschrauber Hummel war bei der Suche im Einsatz.