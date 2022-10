Mädchen vermisst: Polizei sucht 14-Jährige aus Meinerzhagen

Von: Hannah Decke

Teilen

Wieder wird im Märkischen Kreis eine Jugendliche vermisst. Die Polizei sucht nach einem 14-jährigen Mädchen aus Meinerzhagen.

Meinerzhagen - Laut Polizei verließ die 14-Jährige am 7. Oktober 2022 ihre Wohnanschrift in Meinerzhagen. Wohin sie aufbrach, ist unbekannt. Seitdem wird sie vermisst. „Alle bisher getroffenen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Gesuchten“, so die Polizei.

Die Jugendliche ist 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat lange schwarze Haare. Sie trug zuletzt eine Brille, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeans sowie weiße Nike-Schuhe.

Mädchen vermisst: Polizei sucht 14-Jährige aus Meinerzhagen

Die Polizei sucht ein 14-jähriges Mädchen aus Meinerzhagen. © Polizei

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und fragt: Wer hat die Gesuchte gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise können telefonisch unter 02351/9099-0 an die Polizei oder in dringenden Fällen an den Polizeinotruf 110 gegeben werden.