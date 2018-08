Kunstrasen Oststraße: Schluss mit den Granulat-Verklumpungen

+ © Jürgen Beil Eduard Hauf und Heinz-Gerd Maikranz von der Stadt begutachten mit Götz Ander, dem 2. Vorsitzenden des RSV Meinerzhagen (von links), das Granulat auf dem Kunstrasen an der Oststraße. © Jürgen Beil

Meinerzhagen - Sport macht Spaß. Meistens jedenfalls. Bei Fußballern, die in den vergangenen Wochen in der Nachmittagshitze auf dem Kunstrasen an der Oststraße unterwegs waren, dürfte sich der Spaßfaktor jedoch in engen Grenzen gehalten haben.