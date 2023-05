Verkaufsoffener Sonntag und Frühlingsfest in der Stadt

Von: Sarah Lorencic

Der Meinerzhagener Frühling lockt bei gutem Wetter zahlreiche Menschen in die Innenstadt: Das soll auch am kommenden Sonntag so sein.

Am Sonntag ist es wieder soweit. Der Meinerzhagener Frühling findet nach coronabedingter Pause wieder statt. Autoschau, Bühnenprogramm, viele Stände und ein Programm für Kinder erwartet die Besucher.

Meinerzhagen – Die Volksbank als Veranstalter hat ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Akteuren auf die Beine gestellt, eine Malaktion für Kinder, bei der sie ihre eigene Spardose in Häuschenform gestalten können, sowie ein Gewinnspiel zum Thema Wohnfühlberatung. Zu gewinnen gibt es dabei ein Balkonkraftwerk. An allen Ständen, die bei der Kampagne „Cach me if you can“ der Volksbank mitmachen, kann mithilfe der Volksbank kontaktlos bezahlt werden.

20 Aussteller stehen am Sonntag auf dem Frühlingsfest mit verschiedenen Angeboten bereit. Die drei Autohäuser Busenius, Knabe und das Meinerzhagener Autohaus stellen entlang der oberen Hauptstraße Fahrzeuge aus. Erstmals sind auch Zweiradaussteller dabei: Champion Motorräder und Ricks Bikes.

Weiter unten in der Stadt stehen folgende Vereine und Anbieter

Kattwinkels Eventservice mit einem Imbisswagen.

Der Christliche Missionsverein mit einem Informationsstand mit kostenloser Literatur.

Der DRK Ortsverein Meinerzhagen-Valbert ist in Bereitschaft und stellt dazu seine Fahrzeuge aus.

Der Fanfarenzug 1960 Meinerzhagen ist mit einem Vereinsstand vor Ort.

Der Schinkenkönig bietet Grillschinken an.

Der Kinderschützenverein Wiebelsaat hat sich einiges für Kinder einfallen lassen. Es gibt eine Laser-Schießanlage und Kindertattoos.

Das Komitee für Städtepartnerschaften steht mit Spezialitäten und Informationen aus den Partnerstädten Kampen und St.Cyr bereit.

Der Männerchor Meinerzhagen 1869 verkauft an seinem Stand Champignons aus der Pfanne.

Die Schützenzüge sind mit einem Bierrondell vertreten.

Die Feuerwehr ist im Einsatz und stellt ihr Fahrzeuge aus.

Beim Heißen Hai gibt es Bratwurst, Currywurst und Pommes.

Am Awo-Stand entsteht Selbstgebasteltes aus Papier.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ist mit einem Informationsstand vor Ort.

Waffeln gibt es am Stand der Grundschule auf der Wahr.

Honig bietet der Stand der Imkerei Erlinghagen an.

Auf dem Frühlingsfest gibt es außerdem zwei Bühnen mit einem musikalischen Programm. Eine direkt an der Volksbank, eine weitere an Pollmanns Eck. Um 11.55 Uhr geht es auf der Bühne an der Volksbank mit einem kurzen Aufspiel der Blasmusikkapelle „We bin d´ruut“ aus Kampen los. Zwischen 12 und 12.15 Uhr findet die offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Niklas Jarosch, Generalbevollmächtigter der Volksbank, und dem Bürgermeister Jan Nesselrath statt. Anschließend spielt der Fanfarenzug Meinerzhagen. Bis 16 Uhr gibt es auf den Bühnen abwechselnd ein Musikprogramm. Hervorzuheben sind aus den Programmpunkten noch die Auftritte des Meinerzhagener Kinderchors um 13.20 Uhr an der Volksbank und der Meinhardus Musikanten um 15 Uhr an Pollmanns Eck.

Verkaufsoffener Sonntag

Auch die Geschäfte in der Stadt haben fast alle geöffnet. Teilnehmen werden:

Hösel Bürotechnik

Weltladen

Parfümerie H. C.

Apollo Optik

Atelier für Keramikgestaltung

Blumenhaus Krause

Foto Heyder

Betten Lienenkämper

Telekom Shop

Buchhandlung Schmitz

Handarbeiten Sinderhauf

Maiworm Young Fashion

NKD

Straßensperrung

Der Innenstadtbereich ist am Sonntag, 14. Mai, von 8 bis 19 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Diese Sperrung betrifft folgende Straßen: die Hauptstraße von der Einmündung des Kreisverkehrs An der Stadthalle bis zur Einmündung Gerichtstraße, die Fußgängerzone Zur Alten Post und Derschlager Straße sowie die Kirchstraße zwischen Hauptstraße und Kirchplatz.