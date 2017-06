„Falscher Geselle“ vor Gericht

Meinerzhagen - Während andere Menschen sich Bilder oder Fotos an die Wand hängen, entschied sich ein Mann aus Meinerzhagen für einen gefälschten Gesellenbrief. Den habe er im Internet gefunden, ausgefüllt und aufgehängt. „Ich kann mir doch an die Wand hängen, was ich will“, empörte sich der Mann im Amtsgericht Meinerzhagen. Dort musste er sich dem Vorwurf der Urkundenfälschung stellen. Er soll sich mit Hilfe des unechten Gesellenbriefes eine Arbeitsstelle mit entsprechendem Gehalt ergaunert haben.

Das Papier habe die ganze Zeit eingerahmt im Wohnzimmer gehangen. Benutzt habe er den Brief nie, erklärte der 48-Jährige. Sein Arbeitgeber habe zum Zeitpunkt der Einstellung gewusst, dass der Meinerzhagener kein Geselle ist.

Dem widersprach der inzwischen ehemalige Chef. „Er kam mit einer Papierrolle in der Hand zu mir, weil er für mich arbeiten wollte“, berichtete der 62-Jährige. Er habe dem Angeklagten zum Gesellenbrief gratuliert, sich das Dokument aber nicht genau angesehen und den Mann eingestellt. Nach einer Weile habe er bemerkt, dass sein neuer Mitarbeiter gar nicht in der Lage war, seine Aufgaben zu erfüllen. Das habe ihn stutzig gemacht.

Dann habe er sich daran erinnert, im Wohnzimmer des Angeklagten einen Gesellenbrief an der Wand gesehen zu haben. Schließlich habe er die Frau des 48-Jährigen dazu bringen können, ihm das Papier zum Kopieren zu überlassen. Eine Nachfrage bei der Handwerkskammer habe seinen Verdacht dann bestätigt. Der Angeklagte hatte in keinem Beruf – in dem Rahmen befanden sich gleich mehrere falsche Dokumente – jemals einen Gesellenbrief erhalten. Das hatte die sofortige Kündigung des Mannes zur Folge.

Die Ehefrau des Angeklagten verstrickte sich bei ihrer Aussage in Widersprüche. Aber auch der ehemalige Chef wirkte bei einigen Punkten unsicher. Zudem verlor er im Gerichtssaal etwas die Fassung. So antwortete der 62-Jährige auf die übliche Frage zu Beginn der Vernehmung, ob er mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei, mit „zum Glück nicht“. Im weiteren Verlauf seiner Aussage wurde er immer lauter, drohte dem Angeklagten Prügel an und schlug mit der Faust seiner einen Hand in seine zweite Hand.

Souverän sorgte der Richter aber für Ruhe im Saal, schickte den Zeugen hinaus. Der Prozess endete nicht mit einem Urteil. Stattdessen stellte der Richter das Verfahren gegen eine Zahlung von 900 Euro an die Staatskasse vorläufig ein.