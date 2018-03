Polizei erwischt Klemmbrett-Trickdiebe

Meinerzhagen - In Meinerzhagen kam es bereits am vergangenen Freitag gegen 10 Uhr zu einem Trickdiebstahl, teilte die Kreispolizeibehörde am Montag mit.

Mittels der bekannten „Klemmbrettmasche“ versuchten demnach mehrere Personen vermeintliche Spenden für Taubstumme zu sammeln. Noch während ein 82-jähriger Meinerzhagener auf der Wache Anzeige erstattete, kam es zu einem weiteren telefonisch bekannt gewordenen Vorfall zum Nachteil eines 34-jährigen Meinerzhageners. Polizeibeamte fahndeten nach den Verdächtigen und trafen auf ein verdächtiges Fahrzeug, besetzt mit insgesamt fünf rumänisch-stämmigen Personen, auf die die Beschreibung passte. Im Auto befanden sich zwei junge Frauen (14 und 18 Jahre alt) sowie drei Männer (17, 18 und 32 Jahre alt) aus Herne. Die Personalien wurden festgestellt. Die Beamten legten eine Strafanzeige wegen Betruges vor. Beute konnte bei der anschließenden Durchsuchung nicht mehr aufgefunden werden.