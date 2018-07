Solarstrom für Haus und Auto

+ © Helmecke Die Kreisklimaschutzbeauftragte Petra Schaller informierte unter anderem über das Sonnendachkataster. © Helmecke

Meinerzhagen - Welche Energie in der Sonne steckt, konnte man am Donnerstag anhand der hochsommerlichen Temperaturen auch ohne Physikkenntnisse feststellen. Um die Frage, wie man durch Fotovoltaik aus Sonnenstrahlen Strom erzeugen und wie vielfältig dieser genutzt werden kann, ging es zur selben Zeit in der Stadthalle.