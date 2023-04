Vater muss sieben Jahre ins Gefängnis

Von: Thomas Krumm

Am Landgericht Hagen wurde jetzt das Urteil gesprochen: Ein Familienvater muss für sieben Jahre ins Gefängnis, nachdem er seine Töchter jahrelang sexuell missbraucht hat. © Mediasuite

Der Familienvater, der zwei seiner Töchter jahrelang sexuell missbraucht hat, muss für sieben Jahre ins Gefängnis. Damit ging ein Strafverfahren zu Ende, das einige Besonderheiten aufwies.

Meinerzhagen/Hagen – Der Vorsitzende Richter Jörg Weber-Schmitz nannte in seiner Urteilsbegründung jene, die ein Strafmaß am unteren Rand des Möglichen zur Folge hatten: „Es ist das erste Verfahren, das die Kammer kennt, in dem es keine einzige Vernehmung der betroffenen Kinder gab.“ Dadurch habe der Angeklagte seinen Töchtern belastende und retraumatisierende Befragungen erspart.

Schon zu Beginn des Ermittlungsverfahrens hatte der Angeklagte die Vorwürfe beim Jugendamt und bei der Polizei umfassend eingeräumt und einer Hochrechnung nicht widersprochen, die auf 1435 Taten zwischen Juni 2013 und dem 19. November 2021 gekommen war. Nach einer realistischeren Einschätzung kamen die Richter nun auf eine Gesamtzahl von 428 sexuellen Übergriffen.

128-facher schwerer Missbrauch

Besonders schwer wogen 128 Fälle schweren sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, der nach juristischer Definition mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist. Einen Fall gewaltsamer Überwindung körperlicher Gegenwehr des älteren Mädchens wertete das Gericht als Vergewaltigung. Die Einzelstrafen für die jeweiligen Taten lagen zwischen zwei Jahren und sechs Monaten sowie vier Jahren und vier Monaten. Die Gesamtstrafe ergab sich aus der Vielzahl der Taten und dem langen Tatzeitraum von mehr als acht Jahren.

Schwer wog auch das kleinkindliche Alter der beiden Mädchen, die zu Beginn der Übergriffe noch weit unter der sogenannten „Schutzaltersgrenze“ von 14 Jahren waren. Sie waren im zweiten beziehungsweise dritten Lebensjahr erstmals von ihrem Vater missbraucht worden.

Der Vorsitzende Richter erinnerte noch einmal an die langfristige Verwirrung, in die ein sexueller Missbrauch die Opfer in gefühlsmäßiger und körperlicher Hinsicht stürze. Ihnen würden dadurch eine autonome Entwicklung ihrer Sexualität und die Akzeptanz der eigenen Geschlechtsmerkmale erheblich erschwert.

Urteil bleibt vier Monate unter Antrag der Staatsanwaltschaft

Mit dem Strafmaß von sieben Jahren blieben die Richter vier Monate unter dem Antrag der Staatsanwältin. Auch sie wies in ihrem Plädoyer auf die aktive Mitwirkung des Angeklagten bei der Aufklärung der Taten hin.

Die Verteidigerin des Mannes untermauerte noch einmal, dass das Geständnis ihres Mandanten nicht von taktischen Erwägungen bestimmt gewesen sei. „Er hat seine Taten ernsthaft bereut.“

Nun leide er durch die Trennung von seiner Familie. In seinem letzten Wort erklärte der Angeklagte: „Ich habe die Sache Gott überlassen.“ Die entlastende Funktion eines religiösen Bekenntnisses kann im Ernstfall segensreich wirken.