Vandalismus auf Spielplatz: Klopapier-Weitwurf, Geschmier und Hakenkreuze auf der Rutsche

Von: Sarah Lorencic

Klopapier hängt im Baum: Vermutlich an Halloween wurde der Spielplatz im Volkspark verschmutzt und beschmiert © Sarah Lorencic

Ganz schön ekelig: Die Rutsche ist beschmiert, im Baum hängt Klopapier und auch noch Hakenkreuze wurden auf die Rutsche gekritzelt. Dieser Spielplatz lädt derzeit nicht zum Spielen ein.

Meinerzhagen - Jakob Martens schaute nicht schlecht, als er den Spielplatz im Volkspark am Dienstag besuchte. „Ich war einfach nur enttäuscht, den Platz so vorzufinden“, sagt er. Er postete daher direkt ein Bild in eine Facebook-Gruppe. „Einfach nur widerlich“ heißt es in den Kommentaren. Und bei einem Besuch auf dem Spielplatz sind die Reaktionen gut nachvollziehbar.

Auf der Rutsche ist undefinierbares Geschmier. Kein Kind sollte dort momentan rutschen. In den Bäumen hängt Klopapier und überall verteilt auf dem Spielgelände liegen weitere Reste und wehen durch den Volkspark. Besonders ärgerlich sind Schmiererein auf der Rutsche. Neben einem Penis-Bild, dem Begriff „Nigga“ sind auch noch zwei Hakenkreuze auf die Rutschfläche gekritzelt worden.

Geschmier auf der Rutsche auf de Spielpatz: Hakenkreuz und „Nigga“, aber auch „Fuck Nazi“. © Sarah Lorencic

Frank Markus findet das alles sehr ärgerlich. Vor allem, weil es „leider zum täglichen Geschäft“ gehöre, Spielplätze von Vandalismus-Schäden zu befreien. Oft würden auch Geräte zerstört, die man reaprieren muss. Für das Geschmier, sagt der Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, haben die Mitarbeiter des Bauhof die nötigen Reininungsmittel. Aber ärgerlich sei das trotzdem. Für die Mitarbeiter und auch für die Besucher des Spielplatzes.

Regelmäßig kontrolliere der Bauhof die Spielplätze, bleibt aber auch auf Hinweise angewiesen, weil die Mitarbeiter nicht die Kapazitäten haben, alle Spielplätze täglich zu überprüfen. „Das führt leider dazu, dass Bürger Spielplätze zum Teil so vorfinden.“ Frank Markus weiß das aus eigener Erfahrung als langjähriger Bauhofleiter. Er gab den Kollegen am Mittwoch auf unseren Hinweis hin Bescheid. Vor allem die Aufschriften sollen „so schnell wie möglich“ entfernt werden.

Undefinierbares Geschmier auf der Rutsche. © Sarah Lorencic

Ist der Vandalismus auf Halloween zurückzuführen? Eine Nachfrage bei der Polizeiwache Meinerzhagen hat ergeben, dass es zu keinen besonderen Vorfällen gekommen ist. Zumindest wurden sie nicht zur kommuniziert, sagt Christian Wolf. Am Montagabend sei man mit mehr Einsatzkräften in Meinerzhagen und Kierspe unterwegs gewesen. Allerdings sind nur mehrere Gruppen mit Kindern gesichtet worden, die von Haustür zu Haustür gingen, sagt Wolf. Die Beamten haben vermehrt Verkehrskontrollen durchgeführt. Unterm Strich war Halloween ein ruhiger Abend.