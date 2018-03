Ekelhafte Frühlingsboten in Form von Hundehaufen

Susanne Szymczak an dem „Fundort“ von über 30 Hundehaufen. An entspannte Gartenarbeit war für sie nicht mehr zu denken. Zunächst stellte sie nur Hinweisschilder auf.

Valbert - Ekelige Frühlingsboten ärgern auch in Valbert besonders die Anwohner der „Gassi-Wege“. Ignoranz und Bequemlichkeit einiger Hundehalter bringt den Rest von ihnen in Verruf.

Wer sie suchen möchte, muss auch in Valbert keinen erhöhten Aufwand betreiben. Denn obwohl die Hundehalter nach der entsprechenden Verordnung der Stadt dazu verpflichtet sind, die großen Geschäfte ihrer Lieblinge zu beseitigen, liegen die Haufen überall im Dorf herum.

Einen besonders „krassen“ Fundort hat Susanne Szymczak vorzuweisen. Die gebürtige Valberterin wohnt am Hardtweg, einer Sackgasse im Ebbedorf, welche nur während in der Winterzeit zur Durchfahrt für Fahrzeuge bereitsteht. Sonst gibt es hier nur Anliegerverkehr für wenige Häuser. Fußgänger mit und ohne Hund finden also gute Bedingungen für ihre „Runde durchs obere Dorf“ vor. Dabei übt für die Vierbeiner das Ufer des Grundstücks von Susanne Szymczak wohl einen besonderen Reiz als Hundeklo aus. Als sie vor einigen Tagen mit der traditionellen Gartenpflege im Frühling beginnen wollte, verging ihr die Lust daran sehr schnell. „Wir mussten mit Entsetzen feststellen, dass unsere Böschung zwischen dem oberen Tunnelausgang und den Garagen auf der rechten Seite sehr intensiv als Hundeklo benutzt wurde. Bei nur oberflächlicher Betrachtung konnten wir mehr als 30 Hundehaufen sehen“, erzählt Susanne Szymczak.

Trotz ihres unverhohlenen Ärgers geht es ihr um einen Appell an die Verursacher und nicht um deren Bestrafung. „Ich denke, dass auch Hundebesitzer sich nicht freuen würden, wenn auf ihrem eigenem Grundstück so etwas zurückgelassen würde.“ Abgesehen von diesem moralischen Aspekt, sollten sich Hundehalter darüber im Klaren sein, dass es ihr Fehlverhalten ist, welches für den ärgerlichen Umstand sorgt und nicht das von Fiffi, Bello oder Rex!

So sieht das gleichfalls die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Meinerzhagen vom 23. Februar 2000. In Paragraph 6 heißt es darin unter dem Begriff Tiere: „Wer auf Verkehrsflächen und in Anlagen Tiere mit sich führt, hat die durch die Tiere verursachten Verun-reinigungen unverzüglich zu beseitigen.“ Ergänzend wird im Paragraph 12 bei Verstößen die Geldbuße angedroht. Die wiederum kann unter Umständen recht erheblich ausfallen, denn von 5 bis 1000 Euro reicht der Ahndungsbetrag. „Wir haben in der Vergangenheit keine entsprechenden, konkreten Fälle gehabt. Gehen aber entsprechenden Meldungen natürlich nach“, betont Ordnungsamtsleiterin Ute Otto auf Nachfrage der MZ.

Derartige Meldungen könnte es sicherlich fast täglich aus dem Umfeld der Ebbehalle und hier besonders des Bolz- und Spielplatzes am Jugendtreff geben. Gerade dort ist das Fehlverhalten einiger Hundebesitzer noch unverständlicher als an anderen Orten, da sie dort auf ihrem Spazierweg an einem Spender für Hundekotbeutel vorbei gehen.