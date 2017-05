Funkenmariechen suchen Mitstreiter

+ © Helmecke Auch wenn für Nachwuchs aus den eigenen Reihen schon gesorgt ist, Verstärkung ist bei den Valberter Funkenmariechen sehr willkommen. Die zweijährige Aliyah beobachtet derweil schon mal die Probearbeit ihrer Mutter und der anderen Gardenmitglieder in der Ebbehalle. © Helmecke

Valbert - Schon vor dem Beginn der wöchentlichen Probe am Mittwochabend in der Ebbehalle herrschte gute Stimmung. Schließlich treffen sich die derzeit elf Tänzerinnen der Funkenmariechen zwar um ernsthaft und akribisch für ihre Auftritte zu üben, der Spaß an der Sache steht dabei aber stets im Vordergrund. Und ebenfalls immer mit dabei ist die Vorfreude auf die kommende Karnevalssession.